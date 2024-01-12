В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную женщину

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Водитель заподозрил девушку в проезде без билета Фото:

В Челябинске водитель маршрутки № 24 напал на пассажирку, заподозрив ее в неоплате проезда. Об этом 12 января сообщается в местных соцсетях.

«Водитель маршрутки № 24 обвинил девушку в безбилетном проезде, перепутав с другим человеком. Она решила не спорить и вышла из маршрутки. Однако водитель догнал женщину, замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей в лицо», — сообщает telegram-канал «Недураки и дороги».

По информации соцсетей, пострадавшей вызвали скорую. Медики поставили беременной подозрение на сотрясение.

В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU сообщили, что ситуация сотрудниками полиции взята на контроль. В ходе первоочередных мероприятий установлен и задержан 40-летний водитель маршрутного такси, который доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения обстоятельств. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению объективной картины произошедшего.

В настоящее время транспортное средство помещено на спецстоянку. Возбуждено дело по части 2 ст. 12.5 КоАП РФ — езда на автомобиле с неисправным тормозами. Руководитель компании-перевозчика вызван в полицию для дачи пояснений.

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В Челябинске водитель маршрутки № 24 напал на пассажирку, заподозрив ее в неоплате проезда. Об этом 12 января сообщается в местных соцсетях. «Водитель маршрутки № 24 обвинил девушку в безбилетном проезде, перепутав с другим человеком. Она решила не спорить и вышла из маршрутки. Однако водитель догнал женщину, замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей в лицо», — сообщает telegram-канал «Недураки и дороги». По информации соцсетей, пострадавшей вызвали скорую. Медики поставили беременной подозрение на сотрясение. В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU сообщили, что ситуация сотрудниками полиции взята на контроль. В ходе первоочередных мероприятий установлен и задержан 40-летний водитель маршрутного такси, который доставлен в Отдел полиции «Металлургический» для выяснения обстоятельств. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению объективной картины произошедшего. В настоящее время транспортное средство помещено на спецстоянку. Возбуждено дело по части 2 ст. 12.5 КоАП РФ — езда на автомобиле с неисправным тормозами. Руководитель компании-перевозчика вызван в полицию для дачи пояснений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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