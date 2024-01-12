В Челябинске в 2024 году планируют расселить 21 аварийный дом

В Челябинске в 2024 году расселят 21 аварийный дом
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Публичные слушания по отмене реформы МСУ. Челябинск, рыльская надежда
По словам вице-мэра Рыльской, продолжится расселение 10 аварийных домов, перешедших с 2023 года Фото:

В Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

«В рамках текущей деятельности продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Десять аварийных многоквартирных домов будут расселены переходящими с 2023 года. Также для расселения в 2024 году запланирован еще 21 многоквартирный аварийный дом», — рассказала Рыльская.

Также вице-мэр отметила, в Челябинске продолжается работа по выявлению заброшенных объектов без хозяев. Также активно реализуются проекты в рамках проектов о КРТ.

По словам Рыльской, в конце 2023 года в Челябинске был заключен контракт с бюро технической инвентаризации о проценте износа в отношении объектов для принятия решения о КРТ жилой застройки. Данное решение позволит в более ускоренные сроки реализовывать мероприятия КРТ и как можно большее количество территорий вовлекать для реализации данного направления.

В конце декабря в Челябинске ввели в эксплуатацию первый многоэтажный жилой дом, построенный в рамках реновации. Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, на территории бывшего предприятия «Конар».

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В Челябинске в 2024 году планируется расселить 21 аварийный дом. При этом будет закончено переселение челябинцев из еще 10 аварийных жилых зданий, перешедших с 2023 года. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках текущей деятельности продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Десять аварийных многоквартирных домов будут расселены переходящими с 2023 года. Также для расселения в 2024 году запланирован еще 21 многоквартирный аварийный дом», — рассказала Рыльская. Также вице-мэр отметила, в Челябинске продолжается работа по выявлению заброшенных объектов без хозяев. Также активно реализуются проекты в рамках проектов о КРТ. По словам Рыльской, в конце 2023 года в Челябинске был заключен контракт с бюро технической инвентаризации о проценте износа в отношении объектов для принятия решения о КРТ жилой застройки. Данное решение позволит в более ускоренные сроки реализовывать мероприятия КРТ и как можно большее количество территорий вовлекать для реализации данного направления. В конце декабря в Челябинске ввели в эксплуатацию первый многоэтажный жилой дом, построенный в рамках реновации. Новый ЖК расположен на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, на территории бывшего предприятия «Конар».
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