В Кремле жестко отреагировали на удары США по Йемену

Песков: удары США по Йемену нелегитимны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия призывала хуситов отказаться от ударов по торговым судам, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия осуждает нелегитимные удары США по Йемену. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы осуждаем удары США. Страны, которые нанесли удары, пытались подвести свои действия под международно-правовую основу, но им это не удалось. С точки зрения международного права, эти удары являются нелегитимными. Что касается ударов хуситов по торговым судам, мы неоднократно призывали их отказаться от этой практики и считаем ее неправомерной», — заявил Дмитрий Песков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия осуждает нелегитимные удары США по Йемену. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы осуждаем удары США. Страны, которые нанесли удары, пытались подвести свои действия под международно-правовую основу, но им это не удалось. С точки зрения международного права, эти удары являются нелегитимными. Что касается ударов хуситов по торговым судам, мы неоднократно призывали их отказаться от этой практики и считаем ее неправомерной», — заявил Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...