В Кремле жестко отреагировали на удары США по Йемену

Россия призывала хуситов отказаться от ударов по торговым судам, заявил Дмитрий Песков
Россия осуждает нелегитимные удары США по Йемену. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы осуждаем удары США. Страны, которые нанесли удары, пытались подвести свои действия под международно-правовую основу, но им это не удалось. С точки зрения международного права, эти удары являются нелегитимными. Что касается ударов хуситов по торговым судам, мы неоднократно призывали их отказаться от этой практики и считаем ее неправомерной», — заявил Дмитрий Песков.
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