Спикер думы Тюмени ослабит контроль над депутатами

Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова перестанет посещать заседания думский комиссий, чем она занималась с самого начала своего председательства. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к тюменской политике.
«До председателя дошли слухи о том, что ее участие в заседаниях вызывало сильное напряжение среди депутатов и сотрудников аппарата. Во-первых, чувствовался чрезмерный контроль. Во-вторых, она любила брать слово и занимать своим выступлением регламентированное время заседания комиссии, что всех раздражало. Как сообщают инсайдеры, в Новом году Светлана Иванова больше не планирует появляться на заседаниях комиссий», — говорят собеседники агентства.
Свое правление Светлана Иванова начала с преобразований: она, в отличие от своего предшественника Евгения Заболотного, начала лично посещать все думские комиссии. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иванова отреагировала на слухи о себе в своем первом интервью.
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