11 января 2024

Спикер думы Тюмени ослабит контроль над депутатами

Председатель тюменской думы Иванова перестанет посещать заседания комиссий
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, чиновница, совещание, заседание, женские руки, руки
Светлана Иванова перестанет посещать думские комиссии Фото:

Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова перестанет посещать заседания думский комиссий, чем она занималась с самого начала своего председательства. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к тюменской политике.

«До председателя дошли слухи о том, что ее участие в заседаниях вызывало сильное напряжение среди депутатов и сотрудников аппарата. Во-первых, чувствовался чрезмерный контроль. Во-вторых, она любила брать слово и занимать своим выступлением регламентированное время заседания комиссии, что всех раздражало. Как сообщают инсайдеры, в Новом году Светлана Иванова больше не планирует появляться на заседаниях комиссий», — говорят собеседники агентства.

Свое правление Светлана Иванова начала с преобразований: она, в отличие от своего предшественника Евгения Заболотного, начала лично посещать все думские комиссии. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иванова отреагировала на слухи о себе в своем первом интервью.

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Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова перестанет посещать заседания думский комиссий, чем она занималась с самого начала своего председательства. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к тюменской политике. «До председателя дошли слухи о том, что ее участие в заседаниях вызывало сильное напряжение среди депутатов и сотрудников аппарата. Во-первых, чувствовался чрезмерный контроль. Во-вторых, она любила брать слово и занимать своим выступлением регламентированное время заседания комиссии, что всех раздражало. Как сообщают инсайдеры, в Новом году Светлана Иванова больше не планирует появляться на заседаниях комиссий», — говорят собеседники агентства. Свое правление Светлана Иванова начала с преобразований: она, в отличие от своего предшественника Евгения Заболотного, начала лично посещать все думские комиссии. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иванова отреагировала на слухи о себе в своем первом интервью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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