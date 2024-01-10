Спикер думы Тюмени дала первое интервью, отреагировав на слухи о себе

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Городская дума. Тюмень, тюменская городская дума, гордума, депутаты, гордума тюмень
Светлана Иванова пообщалась с прессой и сделала несколько важных заявлений Фото:

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова дала свое первое большое интервью агентству «Тюменская область сегодня». В нем она сделала несколько намеков, отреагировав на слухи о себе и о своей работе.

В первую очередь Иванова сделала акцент на теме политической преемственности в Тюменской области, поставив себя в позицию продолжателя традиций прежних созывов думы. Этот же прием использует губернатор Александр Моор, называя себя преемником Собянина и Якушева. Так, новый спикер подчеркнула: она — часть эффективной управленческой команды. «Менеджмент нашего региона признан одним из лучших в стране. Большая тюменская команда уже много лет успешно решает оперативные вопросы», — заявила депутат.

Спикер думы Тюмени ужесточает требования к работе депутатов и аппарата

Прозрачным намеком она отреагировала и на слухи о грядущих реформах в работе аппарата гордумы. Все чаще в тюменской политике шептали о том, что она хочет реорганизовать отделы и устроить массовые чистки, но Иванова всех успокоила. «Продолжаю знакомиться с работой аппарата Тюменской городской Думы. Революционных решений ждать не нужно. Все сотрудники работают много лет и, по моему сложившемуся мнению, люди знают свое дело», — сказала новый председатель.

«Познакомилась с коллегами-депутатами. Мне было важно увидеть людей за работой. Могу сказать, что все они — профессионалы», — заявила Иванова, в очередной раз поставив себя в роль строгой хозяйки, которая чутко контролирует каждого своего подчиненного.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Иванова зарекомендовала себя среди сотрудников аппарата городской думы. Она укрепила свою диктатуру, внедрив новые правила.

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Спикер думы Тюмени Светлана Иванова дала свое первое большое интервью агентству «Тюменская область сегодня». В нем она сделала несколько намеков, отреагировав на слухи о себе и о своей работе. В первую очередь Иванова сделала акцент на теме политической преемственности в Тюменской области, поставив себя в позицию продолжателя традиций прежних созывов думы. Этот же прием использует губернатор Александр Моор, называя себя преемником Собянина и Якушева. Так, новый спикер подчеркнула: она — часть эффективной управленческой команды. «Менеджмент нашего региона признан одним из лучших в стране. Большая тюменская команда уже много лет успешно решает оперативные вопросы», — заявила депутат. Прозрачным намеком она отреагировала и на слухи о грядущих реформах в работе аппарата гордумы. Все чаще в тюменской политике шептали о том, что она хочет реорганизовать отделы и устроить массовые чистки, но Иванова всех успокоила. «Продолжаю знакомиться с работой аппарата Тюменской городской Думы. Революционных решений ждать не нужно. Все сотрудники работают много лет и, по моему сложившемуся мнению, люди знают свое дело», — сказала новый председатель. «Познакомилась с коллегами-депутатами. Мне было важно увидеть людей за работой. Могу сказать, что все они — профессионалы», — заявила Иванова, в очередной раз поставив себя в роль строгой хозяйки, которая чутко контролирует каждого своего подчиненного. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иванова зарекомендовала себя среди сотрудников аппарата городской думы. Она укрепила свою диктатуру, внедрив новые правила.
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