Какую недвижимость пермякам выгоднее покупать в 2024 году

Риелтор Курина: пермякам в 2024 году выгоднее покупать дом, а не квартиру

15 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Риелтор рекомендует обратить внимание на дома, а не на квартиры Фото: Алексей Гущин © URA.RU В связи с ростом цен на недвижимость пермякам рекомендуют вместо квартир покупать частные дома. Индивидуальное жилищное строительство выгоднее из-за невысоких ставок по ипотеке, рассказала пермский риелтор Светлана Курина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Преимущества ИЖС очевидны. Ставки по ипотеке на ИЖС пока не изменились. По программе семейной ипотеки банки дают кредиты со ставкой 6%, а по программе „Господдержка 2020“ — 8%. При этом условия выдачи кредитов максимально лояльные», — рассказала Светлана Курина. Она добавила, что у ИЖС кроме невысокой стоимости ипотеки есть и другие преимущества. Площадь домов в среднем на 75 квадратных метров больше, чем квартир. Построить жилье можно исходя из требований семьи, а не подстраиваться под проект застройщика. Также государство планирует развивать и поддерживать эту сферу строительства. Курина отметила, что зимой выгоднее начинать строить дом, чем в активный сезон, так как стоимость стройматериалов ниже.

В связи с ростом цен на недвижимость пермякам рекомендуют вместо квартир покупать частные дома. Индивидуальное жилищное строительство выгоднее из-за невысоких ставок по ипотеке, рассказала пермский риелтор Светлана Курина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Преимущества ИЖС очевидны. Ставки по ипотеке на ИЖС пока не изменились. По программе семейной ипотеки банки дают кредиты со ставкой 6%, а по программе „Господдержка 2020“ — 8%. При этом условия выдачи кредитов максимально лояльные», — рассказала Светлана Курина. Она добавила, что у ИЖС кроме невысокой стоимости ипотеки есть и другие преимущества. Площадь домов в среднем на 75 квадратных метров больше, чем квартир. Построить жилье можно исходя из требований семьи, а не подстраиваться под проект застройщика. Также государство планирует развивать и поддерживать эту сферу строительства. Курина отметила, что зимой выгоднее начинать строить дом, чем в активный сезон, так как стоимость стройматериалов ниже.