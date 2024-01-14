Какую недвижимость пермякам выгоднее покупать в 2024 году

В связи с ростом цен на недвижимость пермякам рекомендуют вместо квартир покупать частные дома. Индивидуальное жилищное строительство выгоднее из-за невысоких ставок по ипотеке, рассказала пермский риелтор Светлана Курина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Преимущества ИЖС очевидны. Ставки по ипотеке на ИЖС пока не изменились. По программе семейной ипотеки банки дают кредиты со ставкой 6%, а по программе „Господдержка 2020“ — 8%. При этом условия выдачи кредитов максимально лояльные», — рассказала Светлана Курина.
Она добавила, что у ИЖС кроме невысокой стоимости ипотеки есть и другие преимущества. Площадь домов в среднем на 75 квадратных метров больше, чем квартир. Построить жилье можно исходя из требований семьи, а не подстраиваться под проект застройщика. Также государство планирует развивать и поддерживать эту сферу строительства. Курина отметила, что зимой выгоднее начинать строить дом, чем в активный сезон, так как стоимость стройматериалов ниже.
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