Жители ХМАО массово отказываются от дорогой ипотеки

12 января 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Аналитики прогнозирую снижение объема выдачи ипотеки из-за повышения ставки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители ХМАО стали массово отказываться от дорогой ипотеки в конце 2023 года. В пресс-службе ВТБ URA.RU рассказали, что на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. Планируется, что в 2024 году объем выдач ипотечных кредитов снизится как минимум на треть. «В конце минувшего года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. В 2024 году объем выдач снизится минимум на треть», — сообщили в ВТБ. При этом объем выданной ипотеки в ХМАО стал рекордным в 2023 году. Жители взяли более 4,7 тысячи жилищных кредитов общей суммой на 20 миллиардов рублей. Это превысило на 40% показатели 2022 года. ХМАО стал третьим регионом по объему выданной ипотеки в рейтинге УрФО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали переводить деньги в драгметаллы . В Сбере зафиксировали, что одного только золота югорчане купили в октябре 2023 года на 3,5 миллиона рублей.

Жители ХМАО стали массово отказываться от дорогой ипотеки в конце 2023 года. В пресс-службе ВТБ URA.RU рассказали, что на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. Планируется, что в 2024 году объем выдач ипотечных кредитов снизится как минимум на треть. «В конце минувшего года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. В 2024 году объем выдач снизится минимум на треть», — сообщили в ВТБ. При этом объем выданной ипотеки в ХМАО стал рекордным в 2023 году. Жители взяли более 4,7 тысячи жилищных кредитов общей суммой на 20 миллиардов рублей. Это превысило на 40% показатели 2022 года. ХМАО стал третьим регионом по объему выданной ипотеки в рейтинге УрФО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали переводить деньги в драгметаллы. В Сбере зафиксировали, что одного только золота югорчане купили в октябре 2023 года на 3,5 миллиона рублей.