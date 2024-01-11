11 января 2024

Жители ХМАО массово отказываются от дорогой ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики прогнозирую снижение объема выдачи ипотеки из-за повышения ставки Фото:

Жители ХМАО стали массово отказываться от дорогой ипотеки в конце 2023 года. В пресс-службе ВТБ URA.RU рассказали, что на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. Планируется, что в 2024 году объем выдач ипотечных кредитов снизится как минимум на треть.

«В конце минувшего года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. В 2024 году объем выдач снизится минимум на треть», — сообщили в ВТБ.

При этом объем выданной ипотеки в ХМАО стал рекордным в 2023 году. Жители взяли более 4,7 тысячи жилищных кредитов общей суммой на 20 миллиардов рублей. Это превысило на 40% показатели 2022 года. ХМАО стал третьим регионом по объему выданной ипотеки в рейтинге УрФО.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали переводить деньги в драгметаллы. В Сбере зафиксировали, что одного только золота югорчане купили в октябре 2023 года на 3,5 миллиона рублей.

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Жители ХМАО стали массово отказываться от дорогой ипотеки в конце 2023 года. В пресс-службе ВТБ URA.RU рассказали, что на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. Планируется, что в 2024 году объем выдач ипотечных кредитов снизится как минимум на треть. «В конце минувшего года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам спрос заемщиков стал охлаждаться. В 2024 году объем выдач снизится минимум на треть», — сообщили в ВТБ. При этом объем выданной ипотеки в ХМАО стал рекордным в 2023 году. Жители взяли более 4,7 тысячи жилищных кредитов общей суммой на 20 миллиардов рублей. Это превысило на 40% показатели 2022 года. ХМАО стал третьим регионом по объему выданной ипотеки в рейтинге УрФО. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали переводить деньги в драгметаллы. В Сбере зафиксировали, что одного только золота югорчане купили в октябре 2023 года на 3,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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