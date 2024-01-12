Свердловский омбудсмен Мороков осудил мать, выставившую сына босиком на мороз

Наказание в качестве прогулки в 24-градусный мороз босиком, которое применила екатеринбурженка по отношению к своему несовершеннолетнему сыну, является недопустимым. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Необходимо внимательно изучить ситуацию, уточнить все обстоятельства произошедшего. В любом случае, даже если ребенок провинился, поступить с ним нужно было по-другому. Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. С точки зрения социально-педагогической, воспитательной оценки этого случая мы привлечем школу. Там есть специалисты, которые выработают предложения для родителей», — отметил омбудсмен Мороков.
Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Таким образом, женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок. Вся информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.