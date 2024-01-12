Свердловский омбудсмен Мороков осудил мать, выставившую сына босиком на мороз

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
По словам Игоря Морокова, с ребенком будут работать психологи и служба ПДН Фото:
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Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

Наказание в качестве прогулки в 24-градусный мороз босиком, которое применила екатеринбурженка по отношению к своему несовершеннолетнему сыну, является недопустимым. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Необходимо внимательно изучить ситуацию, уточнить все обстоятельства произошедшего. В любом случае, даже если ребенок провинился, поступить с ним нужно было по-другому. Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. С точки зрения социально-педагогической, воспитательной оценки этого случая мы привлечем школу. Там есть специалисты, которые выработают предложения для родителей», — отметил омбудсмен Мороков.

Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Таким образом, женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок. Вся информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

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Наказание в качестве прогулки в 24-градусный мороз босиком, которое применила екатеринбурженка по отношению к своему несовершеннолетнему сыну, является недопустимым. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Необходимо внимательно изучить ситуацию, уточнить все обстоятельства произошедшего. В любом случае, даже если ребенок провинился, поступить с ним нужно было по-другому. Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. С точки зрения социально-педагогической, воспитательной оценки этого случая мы привлечем школу. Там есть специалисты, которые выработают предложения для родителей», — отметил омбудсмен Мороков. Инцидент произошел вечером 11 января. Маму с ребенком заметили жители Солнечного района Екатеринбурга. По их словам, мальчик шел в носках, выгуливая собаку. Таким образом, женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. На поиски женщины выходили полицейские. Свердловчане осудили женщину за такой поступок. Вся информация о громкой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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