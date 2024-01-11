11 января 2024

В Тюмени решат проблему маршрута №80, на который жаловались жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт, бабушка, пенсионеры
Жители микрорайона Лесной жаловались на отсутствие автобусов Фото:
новость из сюжета
Проблемы с автобусами в Тюмени

Перевозчик ООО «Тюменьавтолайн» составят график автобусов №80 с учетом потребностей жителей после жалоб горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Выяснилось, что перевозчик срывал рейсы.

«Мы готовы подстроиться под вас и составить график движения автобусов с учетом реальных потребностей. Предлагаю совместно определить удобное время, когда должны быть организованы утренние и вечерние отправления в часы пик. Актуальное расписание и телефон диспетчера будут размещены на остановках «Микрорайон Лесной» и «ДК «Строитель»», — приводит мэрия слова руководителя ООО «Тюменьавтолайн» Владимира Гороховцева.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Лесной жаловались на отсутствие автобусов. Здесь вечерами не ездил маршрут №80. После недовольств тюменцев мэрия проверила перевозчика.

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Перевозчик ООО «Тюменьавтолайн» составят график автобусов №80 с учетом потребностей жителей после жалоб горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Выяснилось, что перевозчик срывал рейсы. «Мы готовы подстроиться под вас и составить график движения автобусов с учетом реальных потребностей. Предлагаю совместно определить удобное время, когда должны быть организованы утренние и вечерние отправления в часы пик. Актуальное расписание и телефон диспетчера будут размещены на остановках «Микрорайон Лесной» и «ДК «Строитель»», — приводит мэрия слова руководителя ООО «Тюменьавтолайн» Владимира Гороховцева. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Лесной жаловались на отсутствие автобусов. Здесь вечерами не ездил маршрут №80. После недовольств тюменцев мэрия проверила перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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