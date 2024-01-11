В Тюмени решат проблему маршрута №80, на который жаловались жители

Перевозчик ООО «Тюменьавтолайн» составят график автобусов №80 с учетом потребностей жителей после жалоб горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Выяснилось, что перевозчик срывал рейсы.
«Мы готовы подстроиться под вас и составить график движения автобусов с учетом реальных потребностей. Предлагаю совместно определить удобное время, когда должны быть организованы утренние и вечерние отправления в часы пик. Актуальное расписание и телефон диспетчера будут размещены на остановках «Микрорайон Лесной» и «ДК «Строитель»», — приводит мэрия слова руководителя ООО «Тюменьавтолайн» Владимира Гороховцева.
Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона Лесной жаловались на отсутствие автобусов. Здесь вечерами не ездил маршрут №80. После недовольств тюменцев мэрия проверила перевозчика.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.