11 января 2024

Власти Сургута нашли замену ушедшему в отставку главному архитектору

Должность главного архитектора Сургута занял Фокеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник. Сургут, фокеев алексей
Должность главного архитектора Сургута занял Алексей Фокеев Фото:

Власти Сургута (ХМАО) нашли замену ушедшему в отставку главе департамент архитектуры и градостроительства Александру Коновалову. Структурное подразделение администрации возглавил Алексей Фокеев. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.

«Департамент возглавил Фокеев. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о назначении», — сообщает инсайдер.

Другой информатор агентства уточнил, что вернувшийся после перерыва в конце 2022 года в мэрию Фокеев продвигал принципы комплексного развития территорий. «Теперь у него будет возможность реализовать задуманное», — отметил собеседник.

В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Назначение Фокеева подтвердилось.

Ранее URA.RU писало об отставке директора депархитектуры Сургута Коновалова. Источники сообщили, что он планирует вернуться в Пермь.

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Власти Сургута (ХМАО) нашли замену ушедшему в отставку главе департамент архитектуры и градостроительства Александру Коновалову. Структурное подразделение администрации возглавил Алексей Фокеев. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Департамент возглавил Фокеев. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о назначении», — сообщает инсайдер. Другой информатор агентства уточнил, что вернувшийся после перерыва в конце 2022 года в мэрию Фокеев продвигал принципы комплексного развития территорий. «Теперь у него будет возможность реализовать задуманное», — отметил собеседник. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Назначение Фокеева подтвердилось. Ранее URA.RU писало об отставке директора депархитектуры Сургута Коновалова. Источники сообщили, что он планирует вернуться в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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