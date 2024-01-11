Власти Сургута нашли замену ушедшему в отставку главному архитектору

Власти Сургута (ХМАО) нашли замену ушедшему в отставку главе департамент архитектуры и градостроительства Александру Коновалову. Структурное подразделение администрации возглавил Алексей Фокеев. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«Департамент возглавил Фокеев. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о назначении», — сообщает инсайдер.
Другой информатор агентства уточнил, что вернувшийся после перерыва в конце 2022 года в мэрию Фокеев продвигал принципы комплексного развития территорий. «Теперь у него будет возможность реализовать задуманное», — отметил собеседник.
В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Назначение Фокеева подтвердилось.
Ранее URA.RU писало об отставке директора депархитектуры Сургута Коновалова. Источники сообщили, что он планирует вернуться в Пермь.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.