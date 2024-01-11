Политика Власть Власти Сургута нашли замену ушедшему в отставку главному архитектору Должность главного архитектора Сургута занял Фокеев 12 января 2024 в 16:52 Размер текста - 17 + Должность главного архитектора Сургута занял Алексей Фокеев Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) нашли замену ушедшему в отставку главе департамент архитектуры и градостроительства Александру Коновалову. Структурное подразделение администрации возглавил Алексей Фокеев. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Департамент возглавил Фокеев. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о назначении», — сообщает инсайдер. Другой информатор агентства уточнил, что вернувшийся после перерыва в конце 2022 года в мэрию Фокеев продвигал принципы комплексного развития территорий. «Теперь у него будет возможность реализовать задуманное», — отметил собеседник. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Назначение Фокеева подтвердилось. Ранее URA.RU писало об отставке директора депархитектуры Сургута Коновалова. Источники сообщили, что он планирует вернуться в Пермь. Власти Сургута (ХМАО) нашли замену ушедшему в отставку главе департамент архитектуры и градостроительства Александру Коновалову. Структурное подразделение администрации возглавил Алексей Фокеев. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города. «Департамент возглавил Фокеев. Глава города Андрей Филатов подписал приказ о назначении», — сообщает инсайдер. Другой информатор агентства уточнил, что вернувшийся после перерыва в конце 2022 года в мэрию Фокеев продвигал принципы комплексного развития территорий. «Теперь у него будет возможность реализовать задуманное», — отметил собеседник. В пресс-службу администрации Сургута направлен запрос. Назначение Фокеева подтвердилось. Ранее URA.RU писало об отставке директора депархитектуры Сургута Коновалова. Источники сообщили, что он планирует вернуться в Пермь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям