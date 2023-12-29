Протеже бывшего вице-премьера правительства Пермского края ушел из мэрии Сургута

29 декабря 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

В мэрии Сургута Александр Коновалов проработал почти два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Протеже бывшего вице-премьера правительства Пермского края Александр Коновалов уходит из мэрии Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. В администрации Коновалов занимал должность директора департамента строительства. На эту позицию в 2022 году его привел бывший пермский чиновник Григорий Невоструев, занимавший на тот момент пост вице-мэра Сургута. Но затем он сам перешел на работу в окружные структуры власти. «В итоге, Коновалова уже ничего не держало в Сургуте. Говорят, что он хотел уйти в отставку раньше. Но его уговорили доработать до конца года. О новом месте работы Коновалов не распространяется. Но известно, что он планирует вернуться в Пермь», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию Сургута. Там подтвердили информацию об увольнении Коновалова. «Это личное решение Александра Юрьевича, оно принято по собственному желанию. Его трудовые отношения с администрацией города прекращены с 29 декабря», — сообщили в мэрии. Коновалов занял пост директора департамента архитектуры Сургута в 2022 году, приехав из Перми. Ранее URA.RU сообщало, что перед прибытием пермского чиновника в городе был снят с должности главного архитектора Владимир Астраханцев. К нему появились вопросы, как к управленцу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Протеже бывшего вице-премьера правительства Пермского края Александр Коновалов уходит из мэрии Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента. В администрации Коновалов занимал должность директора департамента строительства. На эту позицию в 2022 году его привел бывший пермский чиновник Григорий Невоструев, занимавший на тот момент пост вице-мэра Сургута. Но затем он сам перешел на работу в окружные структуры власти. «В итоге, Коновалова уже ничего не держало в Сургуте. Говорят, что он хотел уйти в отставку раньше. Но его уговорили доработать до конца года. О новом месте работы Коновалов не распространяется. Но известно, что он планирует вернуться в Пермь», — сообщил инсайдер. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию Сургута. Там подтвердили информацию об увольнении Коновалова. «Это личное решение Александра Юрьевича, оно принято по собственному желанию. Его трудовые отношения с администрацией города прекращены с 29 декабря», — сообщили в мэрии. Коновалов занял пост директора департамента архитектуры Сургута в 2022 году, приехав из Перми. Ранее URA.RU сообщало, что перед прибытием пермского чиновника в городе был снят с должности главного архитектора Владимир Астраханцев. К нему появились вопросы, как к управленцу.