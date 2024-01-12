Соседи ополчились на мать, гулявшей с босым сыном в Екатеринбурге

12 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Соседи не понимают, как можно было так обозлиться на ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жильцы дома на улице Чемпионов обозлились на мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге. Некоторые из опрошенных URA.RU соседей считают, что женщину необходимо наказать. «Я особо не знаю эту семью, но поступку женщины нет оправданий. Хочется взглянуть в ее глаза. Понять, зачем она так поступила со своим же ребенком. Я бы ей все высказала при встрече», — заявила URA.RU одна из соседок. Другие жильцы считают, что мать необходимо привлечь к ответственности. Сын женщины занимался в спортивной секции. Кроме него она воспитывает еще одного ребенка. Также в семье есть шпиц. Но, по словам одной соседки, питомца им на время отдала знакомая. Женщину с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга вечером 11 января. Полицейские нашли женщину и вызвали ее на допрос. Женщина пояснила, что хотела лишь воспитать сына таким образом. Мать признала свою вину. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Жильцы дома на улице Чемпионов обозлились на мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге. Некоторые из опрошенных URA.RU соседей считают, что женщину необходимо наказать. «Я особо не знаю эту семью, но поступку женщины нет оправданий. Хочется взглянуть в ее глаза. Понять, зачем она так поступила со своим же ребенком. Я бы ей все высказала при встрече», — заявила URA.RU одна из соседок. Другие жильцы считают, что мать необходимо привлечь к ответственности. Сын женщины занимался в спортивной секции. Кроме него она воспитывает еще одного ребенка. Также в семье есть шпиц. Но, по словам одной соседки, питомца им на время отдала знакомая. Женщину с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга вечером 11 января. Полицейские нашли женщину и вызвали ее на допрос. Женщина пояснила, что хотела лишь воспитать сына таким образом. Мать признала свою вину. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.