Соседи ополчились на мать, гулявшей с босым сыном в Екатеринбурге

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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, зимние забавы, зима, спальный район, город екатеринбург, парк солнечный, жилой район солнечный
Соседи не понимают, как можно было так обозлиться на ребенка Фото:

Жильцы дома на улице Чемпионов обозлились на мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге. Некоторые из опрошенных URA.RU соседей считают, что женщину необходимо наказать.

«Я особо не знаю эту семью, но поступку женщины нет оправданий. Хочется взглянуть в ее глаза. Понять, зачем она так поступила со своим же ребенком. Я бы ей все высказала при встрече», — заявила URA.RU одна из соседок. Другие жильцы считают, что мать необходимо привлечь к ответственности.

Сын женщины занимался в спортивной секции. Кроме него она воспитывает еще одного ребенка. Также в семье есть шпиц. Но, по словам одной соседки, питомца им на время отдала знакомая.

Женщину с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга вечером 11 января. Полицейские нашли женщину и вызвали ее на допрос. Женщина пояснила, что хотела лишь воспитать сына таким образом. Мать признала свою вину. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Жильцы дома на улице Чемпионов обозлились на мать, которая заставила сына гулять босым в Екатеринбурге. Некоторые из опрошенных URA.RU соседей считают, что женщину необходимо наказать. «Я особо не знаю эту семью, но поступку женщины нет оправданий. Хочется взглянуть в ее глаза. Понять, зачем она так поступила со своим же ребенком. Я бы ей все высказала при встрече», — заявила URA.RU одна из соседок. Другие жильцы считают, что мать необходимо привлечь к ответственности. Сын женщины занимался в спортивной секции. Кроме него она воспитывает еще одного ребенка. Также в семье есть шпиц. Но, по словам одной соседки, питомца им на время отдала знакомая. Женщину с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района Екатеринбурга вечером 11 января. Полицейские нашли женщину и вызвали ее на допрос. Женщина пояснила, что хотела лишь воспитать сына таким образом. Мать признала свою вину. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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