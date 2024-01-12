В РЖД рассказали Путину о планах по созданию модульных вокзалов

РЖД планирует установить 15 модульных вокзалов

12 января 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

РЖД планирует установить 15 модульных вокзалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Российских железных дорог Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что компания серьезно продвинулась в вопросе производства модульных вокзалов и платформ. РЖД планирует установить 15 таких вокзалов, монтаж которых занимает меньше недели. «Очень серьезно продвинулись в модульных вокзалах и платформах. Традиционно малые вокзалы и платформы — это проблема для нас: и содержание, и то, как они выглядят», — подчеркнул Белозеров. Слова главы РЖД передает официальный сайт Кремля. По словам Белозерова, модульные вокзалы и платформы производятся в двух регионах РФ. Речь идет о Санкт-петербурге и Чечне. Такие вокзалы собраны из экологического каркаса, прессованного бруса, обладают долговечностью, огнестойкостью и простотой в обслуживании. Модульный вокзал специалисты могут собрать и установить за четыре дня. «Мы планируем установить 15 таких вокзалов <…> Не нужен капитальный фундамент, то есть это можно быстро тиражировать. А самое главное, срок эксплуатации — 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новые материалы, — долговечность. Композитные платформы точно так же: с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, плюс это дешевле», — резюмировал глава РЖД.

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что компания серьезно продвинулась в вопросе производства модульных вокзалов и платформ. РЖД планирует установить 15 таких вокзалов, монтаж которых занимает меньше недели. «Очень серьезно продвинулись в модульных вокзалах и платформах. Традиционно малые вокзалы и платформы — это проблема для нас: и содержание, и то, как они выглядят», — подчеркнул Белозеров. Слова главы РЖД передает официальный сайт Кремля. По словам Белозерова, модульные вокзалы и платформы производятся в двух регионах РФ. Речь идет о Санкт-петербурге и Чечне. Такие вокзалы собраны из экологического каркаса, прессованного бруса, обладают долговечностью, огнестойкостью и простотой в обслуживании. Модульный вокзал специалисты могут собрать и установить за четыре дня. «Мы планируем установить 15 таких вокзалов <…> Не нужен капитальный фундамент, то есть это можно быстро тиражировать. А самое главное, срок эксплуатации — 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новые материалы, — долговечность. Композитные платформы точно так же: с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, плюс это дешевле», — резюмировал глава РЖД.