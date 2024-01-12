Ребенка, который гулял без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу

Мальчика, которого мать заставила гулять без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков.
История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли женщин и вызвали на допрос. Также женщина дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, женщине может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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