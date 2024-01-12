Ребенка, который гулял без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу

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Инцидент произошел вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

Мальчика, которого мать заставила гулять без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков.

История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли женщин и вызвали на допрос. Также женщина дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, женщине может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Мальчика, которого мать заставила гулять без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков. История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли женщин и вызвали на допрос. Также женщина дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, женщине может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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