Ребенка, который гулял без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу

12 января 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел вечером 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу Мальчика, которого мать заставила гулять без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков. История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли женщин и вызвали на допрос. Также женщина дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, женщине может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Мальчика, которого мать заставила гулять без обуви в Екатеринбурге, отправили к психологу. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Мы включились в эту работу совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Если она сделала это в качестве наказания, то это недопустимо. С ребенком работают психологи и служба ПДН», — пояснил Мороков. История свердловчанки началась вечером 11 января. Тогда жители Солнечного района Екатеринбурга заметили на улице женщину с ребенком, который был без обуви. Полицейские нашли женщин и вызвали на допрос. Также женщина дала показания в Следственном комитете. По мнению адвоката Дмитрия Ушакова, женщине может грозить уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.