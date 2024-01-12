Аналитики назвали вакансии ХМАО с самыми большими зарплатами в новом году

Самую высокооплачиваемую работу в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж. Также высокую зарплату предлагают работодатели частных медицинских клиник. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-платформы HeadHunter.
«Топ самых „дорогих“ вакансий пополнился новыми предложениями. Директору службы единого заказчика в одной из строительных компаний готовы платить в месяц от 300 тысяч рублей. Такую же зарплату обещают руководителю дилерского центра. Стоматологу-ортодонту предлагают в месяц от 250 тысяч рублей», — сообщили эксперты платформы.
Кроме того, высокая зарплата ждет будущего руководителя отдела продаж автомобилей и менеджера по лизингу в одном из автосалонов. Специалистам в данных областях готовы платить от 200 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь предлагали водителям и врачам. Специалистам были готовы платить 250-300 тысяч рублей.
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