12 января 2024

Аналитики назвали вакансии ХМАО с самыми большими зарплатами в новом году

HeadHunter: самые высокие зарплаты в ХМАО предлагают топ-менеджерам и медикам
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО работодатели готовы платить 300 тысяч в месяц руководителям и медикам Фото:

Самую высокооплачиваемую работу в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж. Также высокую зарплату предлагают работодатели частных медицинских клиник. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-платформы HeadHunter.

«Топ самых „дорогих“ вакансий пополнился новыми предложениями. Директору службы единого заказчика в одной из строительных компаний готовы платить в месяц от 300 тысяч рублей. Такую же зарплату обещают руководителю дилерского центра. Стоматологу-ортодонту предлагают в месяц от 250 тысяч рублей», — сообщили эксперты платформы.

Кроме того, высокая зарплата ждет будущего руководителя отдела продаж автомобилей и менеджера по лизингу в одном из автосалонов. Специалистам в данных областях готовы платить от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь предлагали водителям и врачам. Специалистам были готовы платить 250-300 тысяч рублей.

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Самую высокооплачиваемую работу в 2024 году югорчанам предлагают на руководящих должностях в сфере строительства и продаж. Также высокую зарплату предлагают работодатели частных медицинских клиник. Об этом URA.RU рассказали аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Топ самых „дорогих“ вакансий пополнился новыми предложениями. Директору службы единого заказчика в одной из строительных компаний готовы платить в месяц от 300 тысяч рублей. Такую же зарплату обещают руководителю дилерского центра. Стоматологу-ортодонту предлагают в месяц от 250 тысяч рублей», — сообщили эксперты платформы. Кроме того, высокая зарплата ждет будущего руководителя отдела продаж автомобилей и менеджера по лизингу в одном из автосалонов. Специалистам в данных областях готовы платить от 200 тысяч рублей ежемесячно. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе самые большие зарплаты в 2023 году в первую очередь предлагали водителям и врачам. Специалистам были готовы платить 250-300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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