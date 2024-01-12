Тату-мастер из ХМАО, став лотерейным миллионером, решила покорить крупный город

Тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, планирует переехать в крупный город. Девушка хочет потратить выигрыш на однокомнатную квартиру с видом на парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«У победительницы есть планы перебраться в город покрупнее. В какой именно, Альбина еще не выбрала. Так как девушка пока что одна, она планирует приобрести для себя небольшую уютную однокомнатную квартиру, обязательно с видом на парк», — рассказали в пресс-службе.
Уроженка из ХМАО на протяжении семи лет ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О выигрыше 10 миллионов рублей в лотерее «Столото» она узнала только через пять дней после розыгрыша. Из общей суммы ей придется отдать полтора миллиона рублей на налог.
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