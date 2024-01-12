Тату-мастер из ХМАО, став лотерейным миллионером, решила покорить крупный город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Тату-мастер из Сургута, которая выиграла в лотерее 10 млн рублей, планирует переехать в крупный город и купить однокомнатную квартиру Фото:

Тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, планирует переехать в крупный город. Девушка хочет потратить выигрыш на однокомнатную квартиру с видом на парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«У победительницы есть планы перебраться в город покрупнее. В какой именно, Альбина еще не выбрала. Так как девушка пока что одна, она планирует приобрести для себя небольшую уютную однокомнатную квартиру, обязательно с видом на парк», — рассказали в пресс-службе.

Уроженка из ХМАО на протяжении семи лет ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О выигрыше 10 миллионов рублей в лотерее «Столото» она узнала только через пять дней после розыгрыша. Из общей суммы ей придется отдать полтора миллиона рублей на налог.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, планирует переехать в крупный город. Девушка хочет потратить выигрыш на однокомнатную квартиру с видом на парк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «У победительницы есть планы перебраться в город покрупнее. В какой именно, Альбина еще не выбрала. Так как девушка пока что одна, она планирует приобрести для себя небольшую уютную однокомнатную квартиру, обязательно с видом на парк», — рассказали в пресс-службе. Уроженка из ХМАО на протяжении семи лет ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О выигрыше 10 миллионов рублей в лотерее «Столото» она узнала только через пять дней после розыгрыша. Из общей суммы ей придется отдать полтора миллиона рублей на налог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...