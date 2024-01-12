Челябинский курорт отреагировал на инцидент с мальчиком из Кургана, шарф которого зажевал подъемник

Мальчик из Кургана травмировался на детском подъемнике челябинского курорта

12 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

У ребенка зажевало шарф подъемником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несчастный случай с пятилетним ребенком из Кургана, у которого зажевало шарф в механизм подъемника челябинского курорта «Солнечная долина», произошел 12 января на бесплатном детском ленточном подъемнике. Жизни малыша ничего не угрожает, сообщил URA.RU владелец курорта Олег Сиротин. «Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Мальчик лет пяти поднимался с инструктором и в конце упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и придушило. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт, ребенку срочно оказали помощь, его жизни ничего не угрожает», — пояснил URA.RU Сиротин. Владелец курорта уточнил, что медпункт расположен поблизости от ленточной дороги. Все службы курорта сработали очень быстро. Малыш был отправлен в больницу на карете скорой помощи. Ранее URA.RU сообщало, что на челябинском горнолыжном курорте механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. По данным пресс-службы регионального МВД, на месте работают сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу

Несчастный случай с пятилетним ребенком из Кургана, у которого зажевало шарф в механизм подъемника челябинского курорта «Солнечная долина», произошел 12 января на бесплатном детском ленточном подъемнике. Жизни малыша ничего не угрожает, сообщил URA.RU владелец курорта Олег Сиротин. «Несчастный случай произошел на бесплатном детском ленточном подъемнике. Мальчик лет пяти поднимался с инструктором и в конце упал. Его шарф затянуло в барабан подъемника и придушило. Инструктор отключил подъемник и оперативно доставил его в медпункт, ребенку срочно оказали помощь, его жизни ничего не угрожает», — пояснил URA.RU Сиротин. Владелец курорта уточнил, что медпункт расположен поблизости от ленточной дороги. Все службы курорта сработали очень быстро. Малыш был отправлен в больницу на карете скорой помощи. Ранее URA.RU сообщало, что на челябинском горнолыжном курорте механизм подъемника зажевал шарф и руку ребенка, что привело к его удушению. По данным пресс-службы регионального МВД, на месте работают сотрудники ПДН ОМВД России по Миассу