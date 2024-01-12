Губернатор ХМАО назначила дату пресс-конференции

Губернатор ХМАО встретится с журналистами 29 февраля
Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет пресс-конференцию 29 февраля. Предварительную дату анонсировал telegram-канал властей округа «Новости Югры».
«Стала известна предварительная дата пресс-конференции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Традиционная встреча пройдет 29 февраля», — указано в публикации.
Глава региона в конце 2023 года не проводила встречу с журналистами. В департаменте внутренней политики объяснили это тем, что в октябре и ноябре Комарова объехала все 22 муниципалитета округа, а итоги поездки были подведены в День Югры на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
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