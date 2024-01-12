Губернатор ХМАО назначила дату пресс-конференции

Пресс-конференция губернатора ХМАО Комаровой пройдет 29 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор ХМАО встретится с журналистами 29 февраля Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет пресс-конференцию 29 февраля. Предварительную дату анонсировал telegram-канал властей округа «Новости Югры».

«Стала известна предварительная дата пресс-конференции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Традиционная встреча пройдет 29 февраля», — указано в публикации.

Глава региона в конце 2023 года не проводила встречу с журналистами. В департаменте внутренней политики объяснили это тем, что в октябре и ноябре Комарова объехала все 22 муниципалитета округа, а итоги поездки были подведены в День Югры на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет пресс-конференцию 29 февраля. Предварительную дату анонсировал telegram-канал властей округа «Новости Югры». «Стала известна предварительная дата пресс-конференции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Традиционная встреча пройдет 29 февраля», — указано в публикации. Глава региона в конце 2023 года не проводила встречу с журналистами. В департаменте внутренней политики объяснили это тем, что в октябре и ноябре Комарова объехала все 22 муниципалитета округа, а итоги поездки были подведены в День Югры на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...