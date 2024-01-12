Губернатор ХМАО назначила дату пресс-конференции

Пресс-конференция губернатора ХМАО Комаровой пройдет 29 февраля

12 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО встретится с журналистами 29 февраля Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет пресс-конференцию 29 февраля. Предварительную дату анонсировал telegram-канал властей округа «Новости Югры». «Стала известна предварительная дата пресс-конференции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Традиционная встреча пройдет 29 февраля», — указано в публикации. Глава региона в конце 2023 года не проводила встречу с журналистами. В департаменте внутренней политики объяснили это тем, что в октябре и ноябре Комарова объехала все 22 муниципалитета округа, а итоги поездки были подведены в День Югры на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет пресс-конференцию 29 февраля. Предварительную дату анонсировал telegram-канал властей округа «Новости Югры». «Стала известна предварительная дата пресс-конференции губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Традиционная встреча пройдет 29 февраля», — указано в публикации. Глава региона в конце 2023 года не проводила встречу с журналистами. В департаменте внутренней политики объяснили это тем, что в октябре и ноябре Комарова объехала все 22 муниципалитета округа, а итоги поездки были подведены в День Югры на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.