РБК: в Челябинске в 2024 году будет выгодно покупать квартиры на вторичном рынке

12 января 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Эксперты считают Челябинск перспективным для вложения денег во вторичную недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты назвали Челябинск в 2024 году наиболее перспективным для инвестиций среди других российский городов-миллионников. Несмотря на то, что в 2023 году цены на вторичную недвижимость повысились на 30%, они остались самыми доступными. В мегаполисе будет выгодно покупать квартиры на вторичном рынке за наличный расчет, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск — в этом городе-миллионнике самые доступные цены на вторичную недвижимость, при этом за 2023 год средний ценник повысился на 30%. Вместе с тем Челябинск остается одним из крупных промышленных центров России. Инвесторов данный город определенно может заинтересовать в 2024 году», — сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». В целом по России к числу городов, которые могут быть выгодными для покупки жилья в качестве инвестиций в 2024 году, эксперты относят Москву и Санкт-Петербург. Плюсы подобных вложений в постоянном спросе на аренду и на покупку жилья и растущие цены, минус — в высоком пороге входа по сравнению с другими локациями. Эксперты отмечают, с целью получения высокого дохода от аренды в целом по России выбирать следует города с высоким туристическим потенциалом. В данном случае подойдут Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города с историческим прошлым и развивающейся инфраструктурой для туризма и отдыха. Также можно выбирать города с наименьшей доступностью квадратных метров для жителей, такие как Москва. В столице средняя доходность от аренды составляет 4-5%. По данным SRG, в Москве средняя стоимость квадратного метра в конце 2023 года составляла 319,7 тысяч рублей (+12,6% за год), в Санкт-Петербурге — 210,3 тысяч рублей (+5,1%), в Казани — 159,3 тысяч рублей (+12,8%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты назвали Челябинск в 2024 году наиболее перспективным для инвестиций среди других российский городов-миллионников. Несмотря на то, что в 2023 году цены на вторичную недвижимость повысились на 30%, они остались самыми доступными. В мегаполисе будет выгодно покупать квартиры на вторичном рынке за наличный расчет, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск — в этом городе-миллионнике самые доступные цены на вторичную недвижимость, при этом за 2023 год средний ценник повысился на 30%. Вместе с тем Челябинск остается одним из крупных промышленных центров России. Инвесторов данный город определенно может заинтересовать в 2024 году», — сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость». В целом по России к числу городов, которые могут быть выгодными для покупки жилья в качестве инвестиций в 2024 году, эксперты относят Москву и Санкт-Петербург. Плюсы подобных вложений в постоянном спросе на аренду и на покупку жилья и растущие цены, минус — в высоком пороге входа по сравнению с другими локациями. Эксперты отмечают, с целью получения высокого дохода от аренды в целом по России выбирать следует города с высоким туристическим потенциалом. В данном случае подойдут Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города с историческим прошлым и развивающейся инфраструктурой для туризма и отдыха. Также можно выбирать города с наименьшей доступностью квадратных метров для жителей, такие как Москва. В столице средняя доходность от аренды составляет 4-5%. По данным SRG, в Москве средняя стоимость квадратного метра в конце 2023 года составляла 319,7 тысяч рублей (+12,6% за год), в Санкт-Петербурге — 210,3 тысяч рублей (+5,1%), в Казани — 159,3 тысяч рублей (+12,8%).