Откуда в Курганскую область приходят косули-мигранты

В Курганскую область косули мигрировали из Екатеринбурга
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Курганские косули перестали бояться людей Фото:
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Голодные косули атаковали курганские города

В Курганской области началось нашествие косулей. Жители стали замечать, что животные выходят на дороги города. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, с чем связана миграция косулей.

«Систематически, из-за погодных условий сначала будут угасать телята косуль. Среди мигрирующих косуль молодые особи составляют 80%, то есть это основная численность. Их часто называют „северными косулями“, якобы это совершенно другая порода, однако по больше части это наши курганские животные», — рассказал URA.RU Владимир Михайлов, председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов.

Отмечается, что чаще всего на дороги курганских городов выходят молодые косулю, так называемые «сеголетки». Михайлов пояснил, что это телята косуль, ставшие сиротами. Это произошло из-за того, что охотники подстреливают взрослых особей, при том, что разрешение есть только на стрельбу по этим самым сеголеткам. Отмечается, что основная миграция идет из областей рядом с рекой Волгой, также основной потом косуль идет из Свердловской области.

Причиной того, что косули начали выходить на дороги городов, Михайлов называет отсутствие страха у животных. С его слов, косули перестали бояться людей. Также основной причиной стало то, что в лесах значительно уменьшилась кормовая база для данных зверей.

Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские и спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе. Ее обнаружили автомобилисты, когда животное застряло в дорожном ограждении.

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В Курганской области началось нашествие косулей. Жители стали замечать, что животные выходят на дороги города. Корреспондент URA.RU поговорила с экспертом, чтобы понять, с чем связана миграция косулей. «Систематически, из-за погодных условий сначала будут угасать телята косуль. Среди мигрирующих косуль молодые особи составляют 80%, то есть это основная численность. Их часто называют „северными косулями“, якобы это совершенно другая порода, однако по больше части это наши курганские животные», — рассказал URA.RU Владимир Михайлов, председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов. Отмечается, что чаще всего на дороги курганских городов выходят молодые косулю, так называемые «сеголетки». Михайлов пояснил, что это телята косуль, ставшие сиротами. Это произошло из-за того, что охотники подстреливают взрослых особей, при том, что разрешение есть только на стрельбу по этим самым сеголеткам. Отмечается, что основная миграция идет из областей рядом с рекой Волгой, также основной потом косуль идет из Свердловской области. Причиной того, что косули начали выходить на дороги городов, Михайлов называет отсутствие страха у животных. С его слов, косули перестали бояться людей. Также основной причиной стало то, что в лесах значительно уменьшилась кормовая база для данных зверей. Ранее URA.RU писало, что курганские полицейские и спасатели освободили косулю, застрявшую в заборе. Ее обнаружили автомобилисты, когда животное застряло в дорожном ограждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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