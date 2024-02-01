Россия и Казахстан ускорят построение новых производственных цепочек

01 февраля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мишустин в Казахстане объявил, в каких направлениях будет развиваться сотрудничество между странами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым объявил о приоритетных направлениях дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества двух стран. Мишустин 1 февраля в городе Алматы призвал ускорить создание новых производственных цепочек. «Мы предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек, хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов как РФ, так и Казахстана», — указал российский премьер. Премьер РФ рассказал, что вне зависимости от сложившейся в мире непростой ситуации, взаимодействие России и Казахстана развиваются успешно. Только в январе — ноябре 2023 года товарооборот между странами составил 2,3 трлн рублей, общие инвестиции российского бизнеса в экономику Казахстана превысили 1,5 трлн рублей. «Мы выступаем за углубление евразийской экономической интеграции, за наиболее полное использование ее возможностей для развития наших национальных экономик», — передает слова Мишустина ТАСС. Россия резко увеличит экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза. О том, что еще изменится в торговле на Евразийском континенте URA.RU ранее рассказывало в анонсе.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым объявил о приоритетных направлениях дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества двух стран. Мишустин 1 февраля в городе Алматы призвал ускорить создание новых производственных цепочек. «Мы предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек, хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов как РФ, так и Казахстана», — указал российский премьер. Премьер РФ рассказал, что вне зависимости от сложившейся в мире непростой ситуации, взаимодействие России и Казахстана развиваются успешно. Только в январе — ноябре 2023 года товарооборот между странами составил 2,3 трлн рублей, общие инвестиции российского бизнеса в экономику Казахстана превысили 1,5 трлн рублей. «Мы выступаем за углубление евразийской экономической интеграции, за наиболее полное использование ее возможностей для развития наших национальных экономик», — передает слова Мишустина ТАСС. Россия резко увеличит экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза. О том, что еще изменится в торговле на Евразийском континенте URA.RU ранее рассказывало в анонсе.