Мишустин изменит расклады в торговле на евразийском континенте

В этом ему помогут страны экономического союза

26 января 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Мишустин уделяет особое внимание вопросам развития торговли внутри ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия резко увеличит экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU заявили политологи и экономисты, знакомые с ходом событий. По их словам, именно по этой причине на предстоящем Евразийском межправительственном совете в Казахстане, который пройдет 1—2 февраля, ключевыми станут вопросы логистики. Новость по теме Чем запомнится председательство России в ЕАЭС в 2023 году На заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы, где примут участие премьер-министры государств ЕАЭС, прибудет и глава правительства России Михаил Мишустин. Традиционно, его особое внимание занимают вопросы логистики товаров и проект «Евразийский агроэкспресс». Главы правительств планируют рассмотреть также проекты по развитию интегрированной инфосистемы, электронной торговли и обеспечении устойчивого экономического развития. Одна из ключевых тем встречи со стороны России — импортозамещение и выход несырьевых российских товаров на другие рынки, пояснил ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин. «Задача в долгосрочной перспективе — это увеличение производства и взаимовыгодная торговля несырьевыми товарами не только с Китаем, но и с остальными азиатскими рынками», — считает Пылин. Запущенный Мишустиным логистический проект «Евразийский агроэкспресс» должен способствовать росту торговли в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский объяснил, что речь может идти о росте экспорта продовольствия с высокой глубиной переработки — мясомолочной продукции, готовых продовольственных товаров. «Но он требует развития соответствующей логистики в направлении приоритетных рынков — Китая и других стран Азии», — заключил он. Способствовать торговле в условиях санкций должен большой транспортный проект — «Евразийский агроэкспресс», поясняет декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. О запуске «агроэкспреса» Мишустин лично объявил 2 года назад также в Казахстане. Тогда премьер прогнозировал, что реализация проекта поможет обеспечить быструю и выгодную доставку сельхозпродукции в азиатские и европейские государства. Статья по теме Россия создает новый экономический союз «Смысл интеграции вообще и ускоренной реализации „евразийского агроэкспресса“ в частности — упрощение и ускорение логистики и рост оборота взаимной торговли между странами внутри евразийского макрорегиона. В условиях проводимой коллективным Западом политики управляемого хаоса и создания точек напряженности по всему миру для Евразии жизненно важно создать собственный противовес. Идет борьба за единственные жизнеспособные субъекты глобальных отношений — макрорегионы с населением около 500 млн человек, способные обеспечить активный товарообмен и спрос на несырьевые товары с высокой добавленной стоимостью, которые, в свою очередь, приносят наибольший доход и создают дополнительные рабочие места», — объяснил собеседник агентства. Сейчас, по его словам, усилия стран ЕАЭС направлены на «гармонизацию законодательства, урегулирование таможенных и тарифных вопросов» — без этого невозможен нормальный обмен резко возрастающим количеством товаров. В ускоренном налаживании логистических процессов ЕАЭС академик РАН Виктор Драгавцев также видит готовящееся участниками экономического союза резкое увеличение поставок на азиатские рынки, прежде всего — зерна. Ученый-генетик уверен, что количество производимого странами зерна в скором времени кратно возрастет, поэтому требуются новые логистические мощности. По его словам, Россия с 2016 года создавала уникальные сорта пшеницы с повышенной урожайностью, и теперь страна готова выводить ее на рынки. «Страны ЕАЭС испытывают тридцатилетний застой в урожайности пшеницы, которая с 1985 года не превышала 17-25 центнеров с гектара. Разработанные Россией четыре сорта пшеницы смогут опередить по урожайности мировые аналоги на 45-75%», — объявил академик. Новость по теме Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года Евразийский союз готов с середины 2024 года начать внедрять российские сорта пшеницы, отметил Драгавцев. Китай, по оценкам ученого, может уже сейчас стать основным потребителем не только российской пшеницы, но и сои. Увеличение Китаем соевого импорта принесет России дополнительно 15 миллиардов долларов годового дохода. Решением краткосрочных и среднесрочных задач встреча не ограничится, уверен Артем Пылин, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН. По его словам, «проект ЕАЭС — это игра вдолгую». Те страны, которые уже сейчас могли бы присоединиться к союзу, например — Вьетнам, пока не делают это из-за опасений перед международными санкциями, но охотно присоединятся к евразийскому экономическому макрорегиону после окончания СВО и ослабления международного давления, в особенности при должном уровне организации транспортной логистики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия резко увеличит экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU заявили политологи и экономисты, знакомые с ходом событий. По их словам, именно по этой причине на предстоящем Евразийском межправительственном совете в Казахстане, который пройдет 1—2 февраля, ключевыми станут вопросы логистики. На заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы, где примут участие премьер-министры государств ЕАЭС, прибудет и глава правительства России Михаил Мишустин. Традиционно, его особое внимание занимают вопросы логистики товаров и проект «Евразийский агроэкспресс». Главы правительств планируют рассмотреть также проекты по развитию интегрированной инфосистемы, электронной торговли и обеспечении устойчивого экономического развития. Одна из ключевых тем встречи со стороны России — импортозамещение и выход несырьевых российских товаров на другие рынки, пояснил ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин. Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский объяснил, что речь может идти о росте экспорта продовольствия с высокой глубиной переработки — мясомолочной продукции, готовых продовольственных товаров. «Но он требует развития соответствующей логистики в направлении приоритетных рынков — Китая и других стран Азии», — заключил он. Способствовать торговле в условиях санкций должен большой транспортный проект — «Евразийский агроэкспресс», поясняет декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. О запуске «агроэкспреса» Мишустин лично объявил 2 года назад также в Казахстане. Тогда премьер прогнозировал, что реализация проекта поможет обеспечить быструю и выгодную доставку сельхозпродукции в азиатские и европейские государства. «Смысл интеграции вообще и ускоренной реализации „евразийского агроэкспресса“ в частности — упрощение и ускорение логистики и рост оборота взаимной торговли между странами внутри евразийского макрорегиона. В условиях проводимой коллективным Западом политики управляемого хаоса и создания точек напряженности по всему миру для Евразии жизненно важно создать собственный противовес. Идет борьба за единственные жизнеспособные субъекты глобальных отношений — макрорегионы с населением около 500 млн человек, способные обеспечить активный товарообмен и спрос на несырьевые товары с высокой добавленной стоимостью, которые, в свою очередь, приносят наибольший доход и создают дополнительные рабочие места», — объяснил собеседник агентства. Сейчас, по его словам, усилия стран ЕАЭС направлены на «гармонизацию законодательства, урегулирование таможенных и тарифных вопросов» — без этого невозможен нормальный обмен резко возрастающим количеством товаров. В ускоренном налаживании логистических процессов ЕАЭС академик РАН Виктор Драгавцев также видит готовящееся участниками экономического союза резкое увеличение поставок на азиатские рынки, прежде всего — зерна. Ученый-генетик уверен, что количество производимого странами зерна в скором времени кратно возрастет, поэтому требуются новые логистические мощности. По его словам, Россия с 2016 года создавала уникальные сорта пшеницы с повышенной урожайностью, и теперь страна готова выводить ее на рынки. Евразийский союз готов с середины 2024 года начать внедрять российские сорта пшеницы, отметил Драгавцев. Китай, по оценкам ученого, может уже сейчас стать основным потребителем не только российской пшеницы, но и сои. Увеличение Китаем соевого импорта принесет России дополнительно 15 миллиардов долларов годового дохода. Решением краткосрочных и среднесрочных задач встреча не ограничится, уверен Артем Пылин, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН. По его словам, «проект ЕАЭС — это игра вдолгую». Те страны, которые уже сейчас могли бы присоединиться к союзу, например — Вьетнам, пока не делают это из-за опасений перед международными санкциями, но охотно присоединятся к евразийскому экономическому макрорегиону после окончания СВО и ослабления международного давления, в особенности при должном уровне организации транспортной логистики.