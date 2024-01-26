Мишустин изменит расклады в торговле на евразийском континенте

Россия резко увеличит экспорт своей продукции в страны Евразийского экономического союза. Об этом в разговоре с URA.RU заявили политологи и экономисты, знакомые с ходом событий. По их словам, именно по этой причине на предстоящем Евразийском межправительственном совете в Казахстане, который пройдет 1—2 февраля, ключевыми станут вопросы логистики.
На заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы, где примут участие премьер-министры государств ЕАЭС, прибудет и глава правительства России Михаил Мишустин. Традиционно, его особое внимание занимают вопросы логистики товаров и проект «Евразийский агроэкспресс». Главы правительств планируют рассмотреть также проекты по развитию интегрированной инфосистемы, электронной торговли и обеспечении устойчивого экономического развития.
Одна из ключевых тем встречи со стороны России — импортозамещение и выход несырьевых российских товаров на другие рынки, пояснил ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин.
«Задача в долгосрочной перспективе — это увеличение производства и взаимовыгодная торговля несырьевыми товарами не только с Китаем, но и с остальными азиатскими рынками», — считает Пылин.
Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский объяснил, что речь может идти о росте экспорта продовольствия с высокой глубиной переработки — мясомолочной продукции, готовых продовольственных товаров. «Но он требует развития соответствующей логистики в направлении приоритетных рынков — Китая и других стран Азии», — заключил он.
Способствовать торговле в условиях санкций должен большой транспортный проект — «Евразийский агроэкспресс», поясняет декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. О запуске «агроэкспреса» Мишустин лично объявил 2 года назад также в Казахстане. Тогда премьер прогнозировал, что реализация проекта поможет обеспечить быструю и выгодную доставку сельхозпродукции в азиатские и европейские государства.
«Смысл интеграции вообще и ускоренной реализации „евразийского агроэкспресса“ в частности — упрощение и ускорение логистики и рост оборота взаимной торговли между странами внутри евразийского макрорегиона. В условиях проводимой коллективным Западом политики управляемого хаоса и создания точек напряженности по всему миру для Евразии жизненно важно создать собственный противовес. Идет борьба за единственные жизнеспособные субъекты глобальных отношений — макрорегионы с населением около 500 млн человек, способные обеспечить активный товарообмен и спрос на несырьевые товары с высокой добавленной стоимостью, которые, в свою очередь, приносят наибольший доход и создают дополнительные рабочие места», — объяснил собеседник агентства. Сейчас, по его словам, усилия стран ЕАЭС направлены на «гармонизацию законодательства, урегулирование таможенных и тарифных вопросов» — без этого невозможен нормальный обмен резко возрастающим количеством товаров.
В ускоренном налаживании логистических процессов ЕАЭС академик РАН Виктор Драгавцев также видит готовящееся участниками экономического союза резкое увеличение поставок на азиатские рынки, прежде всего — зерна. Ученый-генетик уверен, что количество производимого странами зерна в скором времени кратно возрастет, поэтому требуются новые логистические мощности. По его словам, Россия с 2016 года создавала уникальные сорта пшеницы с повышенной урожайностью, и теперь страна готова выводить ее на рынки.
«Страны ЕАЭС испытывают тридцатилетний застой в урожайности пшеницы, которая с 1985 года не превышала 17-25 центнеров с гектара. Разработанные Россией четыре сорта пшеницы смогут опередить по урожайности мировые аналоги на 45-75%», — объявил академик.
Евразийский союз готов с середины 2024 года начать внедрять российские сорта пшеницы, отметил Драгавцев. Китай, по оценкам ученого, может уже сейчас стать основным потребителем не только российской пшеницы, но и сои. Увеличение Китаем соевого импорта принесет России дополнительно 15 миллиардов долларов годового дохода.
Решением краткосрочных и среднесрочных задач встреча не ограничится, уверен Артем Пылин, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН. По его словам, «проект ЕАЭС — это игра вдолгую». Те страны, которые уже сейчас могли бы присоединиться к союзу, например — Вьетнам, пока не делают это из-за опасений перед международными санкциями, но охотно присоединятся к евразийскому экономическому макрорегиону после окончания СВО и ослабления международного давления, в особенности при должном уровне организации транспортной логистики.
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