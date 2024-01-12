Красный крест получил самый большой грант в 49 млн рублей на долгосрочный проект

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Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, красный крест
«Российский Красный Крест» удостоился самого большого президентского гранта Фото:

«Российский Красный Крест» получил самый большой грант президента РФ в размере 49 миллионов рублей на трехлетний проект. Соответствующее решение было принято на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества.

«Самый большой грант — 49 миллионов рублей — выделяется „Российскому Красному Кресту“ на долгосрочный проект», — сообщили в Фонде президентских грантов. Там добавили, что целью данного проекта является создание сообщества опытных помощников, оказывающих заботу нуждающимся людям, и разработка цифровой платформы-агрегатора.

Задачей данной платформы будет упростить поиск таких помощников по всей стране. Команда проекта планирует реализовать эти задачи в течение трех лет, заключили организации.

12 января состоялось заседание координационного комитета, на котором были определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко было принято решение выделить гранты на общую сумму 4 365 миллиона рублей некоммерческим организациям, которые получили наивысшие баллы по результатам экспертизы.

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«Российский Красный Крест» получил самый большой грант президента РФ в размере 49 миллионов рублей на трехлетний проект. Соответствующее решение было принято на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества. «Самый большой грант — 49 миллионов рублей — выделяется „Российскому Красному Кресту“ на долгосрочный проект», — сообщили в Фонде президентских грантов. Там добавили, что целью данного проекта является создание сообщества опытных помощников, оказывающих заботу нуждающимся людям, и разработка цифровой платформы-агрегатора. Задачей данной платформы будет упростить поиск таких помощников по всей стране. Команда проекта планирует реализовать эти задачи в течение трех лет, заключили организации. 12 января состоялось заседание координационного комитета, на котором были определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко было принято решение выделить гранты на общую сумму 4 365 миллиона рублей некоммерческим организациям, которые получили наивысшие баллы по результатам экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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