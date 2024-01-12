Baza: у главы «Газпром Теплоэнерго» случился сердечный приступ перед проверкой

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У Андрея Смирного перед проверкой случился сердечный приступ, пишет Baza Фото:
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Глава филиала «Газпром Теплоэнерго» Андрей Смирнов перенес сердечный приступ перед проверкой. Это произошло в тот момент, когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев должен был приехать к нему на объект.

«Андрей Смирнов попал в больницу накануне приезда губернатора Подмосковья с проверкой. У Смирнова вдруг случился сердечный приступ», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в начале января состоялось заседание, на котором Андрей Воробьев высказал критику в адрес работы Смирнова и дал ему срок для восстановления котельной.

Следуя указаниям, начальник филиала приказал подчиненным срочно восстановить котельную перед проверкой Воробьева. Сейчас он находится в больнице города Долгопрудный в отделе кардиологии с интенсивной терапией. Состояние главы филиала оценивается как средней тяжести, передали в telegram-канале.

4 января в Подольске произошла авария, в результате которой 173 дома остались без тепла. Позднее прокуратура обнаружила, что данные об аварии были зафиксированы задним числом. У некоторых жителей микрорайона Климовск в Подольске тепло и горячая вода появились уже к вечеру 5 января, передают «Дни.ру».

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Глава филиала «Газпром Теплоэнерго» Андрей Смирнов перенес сердечный приступ перед проверкой. Это произошло в тот момент, когда губернатор Подмосковья Андрей Воробьев должен был приехать к нему на объект. «Андрей Смирнов попал в больницу накануне приезда губернатора Подмосковья с проверкой. У Смирнова вдруг случился сердечный приступ», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в начале января состоялось заседание, на котором Андрей Воробьев высказал критику в адрес работы Смирнова и дал ему срок для восстановления котельной. Следуя указаниям, начальник филиала приказал подчиненным срочно восстановить котельную перед проверкой Воробьева. Сейчас он находится в больнице города Долгопрудный в отделе кардиологии с интенсивной терапией. Состояние главы филиала оценивается как средней тяжести, передали в telegram-канале. 4 января в Подольске произошла авария, в результате которой 173 дома остались без тепла. Позднее прокуратура обнаружила, что данные об аварии были зафиксированы задним числом. У некоторых жителей микрорайона Климовск в Подольске тепло и горячая вода появились уже к вечеру 5 января, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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