Свердловские власти направили полмиллиарда на строительство котельной в Богдановиче

В Богдановиче построят новую котельную за 539 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
В свердловском городе возведут модульную газовую котельную Фото:

В Богдановиче Свердловской области начнется строительство новой газовой котельной. На эти цели направили полмиллиарда рублей. Об этом рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

«Оказала содействие в финансировании — 539 млн рублей из областного бюджета на строительство котельной в Богдановиче, которая обеспечит теплом южную часть города. Я благодарна губернатору Евгению Куйвашеву, что он поддержал решение о строительстве», — подчеркнула Бабушкина. Соответствующая информация опубликована на сайте Заксобрания.

По данным представителей пресс-службы регионального Заксобрания, котельную в Богдановиче планируется сдать в эксплуатацию в августе 2025 года. Газовая котельная будет автоматизированной, мощностью 50,8 МВт. В ней предусмотрено шесть котлов российского производства.

Ранее в Кировграде (Свердловская область) завершилось строительство новой котельной. Она заменила старый объект, функционировавший с 80-х годов прошлого века.

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В Богдановиче Свердловской области начнется строительство новой газовой котельной. На эти цели направили полмиллиарда рублей. Об этом рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. «Оказала содействие в финансировании — 539 млн рублей из областного бюджета на строительство котельной в Богдановиче, которая обеспечит теплом южную часть города. Я благодарна губернатору Евгению Куйвашеву, что он поддержал решение о строительстве», — подчеркнула Бабушкина. Соответствующая информация опубликована на сайте Заксобрания. По данным представителей пресс-службы регионального Заксобрания, котельную в Богдановиче планируется сдать в эксплуатацию в августе 2025 года. Газовая котельная будет автоматизированной, мощностью 50,8 МВт. В ней предусмотрено шесть котлов российского производства. Ранее в Кировграде (Свердловская область) завершилось строительство новой котельной. Она заменила старый объект, функционировавший с 80-х годов прошлого века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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