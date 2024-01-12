Общество ЖКХ и Городская среда Свердловские власти направили полмиллиарда на строительство котельной в Богдановиче В Богдановиче построят новую котельную за 539 млн рублей 12 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 + В свердловском городе возведут модульную газовую котельную Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Богдановиче Свердловской области начнется строительство новой газовой котельной. На эти цели направили полмиллиарда рублей. Об этом рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. «Оказала содействие в финансировании — 539 млн рублей из областного бюджета на строительство котельной в Богдановиче, которая обеспечит теплом южную часть города. Я благодарна губернатору Евгению Куйвашеву, что он поддержал решение о строительстве», — подчеркнула Бабушкина. Соответствующая информация опубликована на сайте Заксобрания. По данным представителей пресс-службы регионального Заксобрания, котельную в Богдановиче планируется сдать в эксплуатацию в августе 2025 года. Газовая котельная будет автоматизированной, мощностью 50,8 МВт. В ней предусмотрено шесть котлов российского производства. Ранее в Кировграде (Свердловская область) завершилось строительство новой котельной. Она заменила старый объект, функционировавший с 80-х годов прошлого века. В Богдановиче Свердловской области начнется строительство новой газовой котельной. На эти цели направили полмиллиарда рублей. Об этом рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. «Оказала содействие в финансировании — 539 млн рублей из областного бюджета на строительство котельной в Богдановиче, которая обеспечит теплом южную часть города. Я благодарна губернатору Евгению Куйвашеву, что он поддержал решение о строительстве», — подчеркнула Бабушкина. Соответствующая информация опубликована на сайте Заксобрания. По данным представителей пресс-службы регионального Заксобрания, котельную в Богдановиче планируется сдать в эксплуатацию в августе 2025 года. Газовая котельная будет автоматизированной, мощностью 50,8 МВт. В ней предусмотрено шесть котлов российского производства. Ранее в Кировграде (Свердловская область) завершилось строительство новой котельной. Она заменила старый объект, функционировавший с 80-х годов прошлого века. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям