Свердловские власти направили полмиллиарда на строительство котельной в Богдановиче

В Богдановиче Свердловской области начнется строительство новой газовой котельной. На эти цели направили полмиллиарда рублей. Об этом рассказала председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.
«Оказала содействие в финансировании — 539 млн рублей из областного бюджета на строительство котельной в Богдановиче, которая обеспечит теплом южную часть города. Я благодарна губернатору Евгению Куйвашеву, что он поддержал решение о строительстве», — подчеркнула Бабушкина. Соответствующая информация опубликована на сайте Заксобрания.
По данным представителей пресс-службы регионального Заксобрания, котельную в Богдановиче планируется сдать в эксплуатацию в августе 2025 года. Газовая котельная будет автоматизированной, мощностью 50,8 МВт. В ней предусмотрено шесть котлов российского производства.
Ранее в Кировграде (Свердловская область) завершилось строительство новой котельной. Она заменила старый объект, функционировавший с 80-х годов прошлого века.
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