В Эстонии захотели заминировать границу с Россией

12 января 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Эстонский депутат Лео Куннас призвал разместить мины вдоль границы с Россией Фото: Георгий Бергал © URA.RU Во время строительства оборонительных сооружений на границе с Россией необходимо провести минирование противопехотными минами. Об этом заявил депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. «При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — приводит слова Лео Куннаса портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. Депутат прямо не называл границу, однако Эстония имеет лишь границы с двумя государствами, с Россией и Латвией. По мнению Куннаса, странам Балтиийского региона следует деанонсировать Оттваскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Следующим шагом должно стать собственное производство взрывчатки для противотанковых и минометных мин. Президент Эстонии Алар Карис заявлял, что украинская армия имеет право наносить удары по России при помощи западного оружия. Алар Крис акцентировал внимание, что удары могут наноситься по всей России.

Во время строительства оборонительных сооружений на границе с Россией необходимо провести минирование противопехотными минами. Об этом заявил депутат от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас. «При строительстве оборонительных сооружений вблизи границы важно использовать как противопехотные, так и противотанковые мины», — приводит слова Лео Куннаса портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. Депутат прямо не называл границу, однако Эстония имеет лишь границы с двумя государствами, с Россией и Латвией. По мнению Куннаса, странам Балтиийского региона следует деанонсировать Оттваскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Следующим шагом должно стать собственное производство взрывчатки для противотанковых и минометных мин. Президент Эстонии Алар Карис заявлял, что украинская армия имеет право наносить удары по России при помощи западного оружия. Алар Крис акцентировал внимание, что удары могут наноситься по всей России.