12 января 2024

Минюст РФ признал иноагентами Акунина* и издание «Холод»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стали известны новые имена иноагентов
Стали известны новые имена иноагентов Фото:

Минюст РФ расширил список иноагентов, включив в него писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и издание «Холод». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России 12 января в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин, А.В. Минкин, А.С. Соколов, Г.Ш. Чхартишвили. Также в реестр включено интернет-издание „Холод“», — указано на сайте Минюста.

Чхартишвили попал в реестр иноагентов, поскольку выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, говорится на сайте ведомства.

Интернет-издание «Холод» распространяло фейки об армии РФ и выступало против СВО. За аналогичные нарушения законодательства в реестр включены журналист Александр Минкин, автор telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин и бывший депутат гордумы Йошкар-Олы Антон Соколов.

Министерство юстиции РФ ранее включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку ВСУ и распространял недостоверные сведения о России, говорится на сайте ведомства.

*Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов

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Минюст РФ расширил список иноагентов, включив в него писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и издание «Холод». Об этом сообщается на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России 12 января в реестр иностранных агентов включены А.В. Куршин, А.В. Минкин, А.С. Соколов, Г.Ш. Чхартишвили. Также в реестр включено интернет-издание „Холод“», — указано на сайте Минюста. Чхартишвили попал в реестр иноагентов, поскольку выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, говорится на сайте ведомства. Интернет-издание «Холод» распространяло фейки об армии РФ и выступало против СВО. За аналогичные нарушения законодательства в реестр включены журналист Александр Минкин, автор telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин и бывший депутат гордумы Йошкар-Олы Антон Соколов. Министерство юстиции РФ ранее включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку ВСУ и распространял недостоверные сведения о России, говорится на сайте ведомства. *Писатель Борис Акунин был внесен в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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