22 декабря 2023

Минюст РФ включил в список иноагентов автора «Масяни»

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Заседание городской думы. Курган, документ, бюджет, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Олег Куваев включен в список иноагентов Фото:

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. По данным ведомства, он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку Вооруженны сил Украины и распространял недостоверные сведения о России.

«22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О.И. Куваев. <…> выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — написано на сайте ведомства.

Также 22 декабря в список иноагентов вошли: журналист Александр Баунов, адвокат Саркис Дарбинян, религиозный деятель Андрей Кураев, журналистка Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин. Помимо этого в список вошло интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить».

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Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. По данным ведомства, он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку Вооруженны сил Украины и распространял недостоверные сведения о России. «22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О.И. Куваев. <…> выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. Также 22 декабря в список иноагентов вошли: журналист Александр Баунов, адвокат Саркис Дарбинян, религиозный деятель Андрей Кураев, журналистка Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин. Помимо этого в список вошло интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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