Минюст РФ включил в список иноагентов автора «Масяни»

Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. По данным ведомства, он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку Вооруженны сил Украины и распространял недостоверные сведения о России.
«22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О.И. Куваев. <…> выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», —
Также 22 декабря в список иноагентов вошли: журналист Александр Баунов, адвокат Саркис Дарбинян, религиозный деятель Андрей Кураев, журналистка Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин. Помимо этого в список вошло интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить».
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