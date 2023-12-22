В мире Минюст РФ включил в список иноагентов автора «Масяни» 22 декабря 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Олег Куваев включен в список иноагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. По данным ведомства, он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку Вооруженны сил Украины и распространял недостоверные сведения о России. «22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О.И. Куваев. <…> выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. Также 22 декабря в список иноагентов вошли: журналист Александр Баунов, адвокат Саркис Дарбинян, религиозный деятель Андрей Кураев, журналистка Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин. Помимо этого в список вошло интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить». Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов писателя, автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева. По данным ведомства, он выступал против спецоперации на Украине, собирал средства в поддержку Вооруженны сил Украины и распространял недостоверные сведения о России. «22 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен О.И. Куваев. <…> выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации», — написано на сайте ведомства. Также 22 декабря в список иноагентов вошли: журналист Александр Баунов, адвокат Саркис Дарбинян, религиозный деятель Андрей Кураев, журналистка Валерия Ратникова и журналист Александр Рыклин. Помимо этого в список вошло интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям