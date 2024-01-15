Мэрию Кургана вызовут в суд из-за строительства новой автодороги возле ЦПКиО

Администрация Кургана станет ответчиком по делу об изъятии земельных участков под строительство новой автодороги возле городского парка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие».
«Дело по административному исковому заявлению <…> к администрации города Кургана о признании недействующим постановления „Об изъятии земельных участков и жилых домов по <адрес>, <адрес> в городе Кургане для муниципальных нужд“ направить в Курганский городской суд», — информирует картотека областного суда. Иск подавал один из городских застройщиков, который является владельцем нескольких участков возле ЦПКиО, где будут строить новую автодорогу.
Предприниматель пожаловался, что постановление о строительстве дороги, из-за которого изымают участки, мешает его экономической деятельности. Жалобу поначалу отправили в арбитраж, однако там выяснилось, что иск подавался от физического лица. Поэтому дело было решено вернуть в горсуд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут расширять автодорогу возле ЦПКиО. Для этого снесут десятки частных домов. На выкуп земли для реконструкции власти направят около 26 млн рублей.
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