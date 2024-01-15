Мэрию Кургана вызовут в суд из-за строительства новой автодороги возле ЦПКиО

16 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский бизнесмен подал иск к мэрии из-за дороги у ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана станет ответчиком по делу об изъятии земельных участков под строительство новой автодороги возле городского парка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». «Дело по административному исковому заявлению <…> к администрации города Кургана о признании недействующим постановления „Об изъятии земельных участков и жилых домов по <адрес>, <адрес> в городе Кургане для муниципальных нужд“ направить в Курганский городской суд», — информирует картотека областного суда. Иск подавал один из городских застройщиков, который является владельцем нескольких участков возле ЦПКиО, где будут строить новую автодорогу. Предприниматель пожаловался, что постановление о строительстве дороги, из-за которого изымают участки, мешает его экономической деятельности. Жалобу поначалу отправили в арбитраж, однако там выяснилось, что иск подавался от физического лица. Поэтому дело было решено вернуть в горсуд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут расширять автодорогу возле ЦПКиО. Для этого снесут десятки частных домов. На выкуп земли для реконструкции власти направят около 26 млн рублей.

Администрация Кургана станет ответчиком по делу об изъятии земельных участков под строительство новой автодороги возле городского парка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». «Дело по административному исковому заявлению <…> к администрации города Кургана о признании недействующим постановления „Об изъятии земельных участков и жилых домов по <адрес>, <адрес> в городе Кургане для муниципальных нужд“ направить в Курганский городской суд», — информирует картотека областного суда. Иск подавал один из городских застройщиков, который является владельцем нескольких участков возле ЦПКиО, где будут строить новую автодорогу. Предприниматель пожаловался, что постановление о строительстве дороги, из-за которого изымают участки, мешает его экономической деятельности. Жалобу поначалу отправили в арбитраж, однако там выяснилось, что иск подавался от физического лица. Поэтому дело было решено вернуть в горсуд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут расширять автодорогу возле ЦПКиО. Для этого снесут десятки частных домов. На выкуп земли для реконструкции власти направят около 26 млн рублей.