15 января 2024

Мэрию Кургана вызовут в суд из-за строительства новой автодороги возле ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, улица карельцева
Курганский бизнесмен подал иск к мэрии из-за дороги у ЦПКиО Фото:

Администрация Кургана станет ответчиком по делу об изъятии земельных участков под строительство новой автодороги возле городского парка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие».

«Дело по административному исковому заявлению <…> к администрации города Кургана о признании недействующим постановления „Об изъятии земельных участков и жилых домов по <адрес>, <адрес> в городе Кургане для муниципальных нужд“ направить в Курганский городской суд», — информирует картотека областного суда. Иск подавал один из городских застройщиков, который является владельцем нескольких участков возле ЦПКиО, где будут строить новую автодорогу.

Предприниматель пожаловался, что постановление о строительстве дороги, из-за которого изымают участки, мешает его экономической деятельности. Жалобу поначалу отправили в арбитраж, однако там выяснилось, что иск подавался от физического лица. Поэтому дело было решено вернуть в горсуд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут расширять автодорогу возле ЦПКиО. Для этого снесут десятки частных домов. На выкуп земли для реконструкции власти направят около 26 млн рублей.

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Администрация Кургана станет ответчиком по делу об изъятии земельных участков под строительство новой автодороги возле городского парка. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие». «Дело по административному исковому заявлению <…> к администрации города Кургана о признании недействующим постановления „Об изъятии земельных участков и жилых домов по <адрес>, <адрес> в городе Кургане для муниципальных нужд“ направить в Курганский городской суд», — информирует картотека областного суда. Иск подавал один из городских застройщиков, который является владельцем нескольких участков возле ЦПКиО, где будут строить новую автодорогу. Предприниматель пожаловался, что постановление о строительстве дороги, из-за которого изымают участки, мешает его экономической деятельности. Жалобу поначалу отправили в арбитраж, однако там выяснилось, что иск подавался от физического лица. Поэтому дело было решено вернуть в горсуд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут расширять автодорогу возле ЦПКиО. Для этого снесут десятки частных домов. На выкуп земли для реконструкции власти направят около 26 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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