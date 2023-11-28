28 ноября 2023

Власти Кургана ради строительства дороги выкупят жилые дома за десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. ЦПКиО. Курган, цпкио, дача, цпкио курган
На выкуп жилья для расширения дороги потратят более 20 млн рублей Фото:

Мэрия Кургана ради строительства дороги в центре города потратит около 26 миллионов рублей на выкуп жилых домов. Об сообщил директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. Расширить дорогу планируют рядом с ЦПКиО.

«В рамках программы управления муниципальным имуществом планируется выкуп жилых домов по улице Карельцева. Сейчас уже все соглашения подписаны, начали процедуру выкупа. Определилась сумма — 25 945 000 рублей», — сообщил Зворыгин.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради строительства автомобильной дороги снесут десятки жилых домов, находящиеся в частном секторе. В планах выпрямить и расширить улицу Карельцева рядом с ЦПКиО, а также сделать парковочные места. Также несколько домов будут изымать по улицам 9 Января и Пушкина.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Кургана ради строительства дороги в центре города потратит около 26 миллионов рублей на выкуп жилых домов. Об сообщил директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. Расширить дорогу планируют рядом с ЦПКиО. «В рамках программы управления муниципальным имуществом планируется выкуп жилых домов по улице Карельцева. Сейчас уже все соглашения подписаны, начали процедуру выкупа. Определилась сумма — 25 945 000 рублей», — сообщил Зворыгин. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради строительства автомобильной дороги снесут десятки жилых домов, находящиеся в частном секторе. В планах выпрямить и расширить улицу Карельцева рядом с ЦПКиО, а также сделать парковочные места. Также несколько домов будут изымать по улицам 9 Января и Пушкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...