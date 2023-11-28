Власти Кургана ради строительства дороги выкупят жилые дома за десятки миллионов

Мэрия Кургана ради строительства дороги в центре города потратит около 26 миллионов рублей на выкуп жилых домов. Об сообщил директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. Расширить дорогу планируют рядом с ЦПКиО.
«В рамках программы управления муниципальным имуществом планируется выкуп жилых домов по улице Карельцева. Сейчас уже все соглашения подписаны, начали процедуру выкупа. Определилась сумма — 25 945 000 рублей», — сообщил Зворыгин.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана ради строительства автомобильной дороги снесут десятки жилых домов, находящиеся в частном секторе. В планах выпрямить и расширить улицу Карельцева рядом с ЦПКиО, а также сделать парковочные места. Также несколько домов будут изымать по улицам 9 Января и Пушкина.
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