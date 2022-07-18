У десятков курганцев мэрия заберет участки земли и снесет дома

В Кургане снесут частные дома, расположенные на берегу реки Битевка рядом с ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ради строительства автомобильной дороги снесут десятки жилых домов. Об этом говорится в извещениях, опубликованных на сайте городской администрации.

«Планом развития транспортной инфраструктуры <…> предусмотрено размещение автомобильной дороги с элементами благоустройства по улицам Карельцева и Пушкина (на участке от ул. Карельцева до Детского парка). План утвержден решением курганской гордумы 20 октября 2015 года», — говорится в сообщении. Документацию по планировке территории под размещение дороги мэрия утвердила 13 июля.

Ради строительства дороги под изъятие попали следующие земельные участки и объекты недвижимости: по ул. Карельцева дома № 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, а также № 34, 36, 38 и 44. На ул. Пушкина изъятию подлежат дома № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; на ул. 9 Января — дома №1, 2, 3.

В мэрии отмечают, что подать заявление об учете прав на указанные земельные участки можно в течение 60 дней с момента публикации извещения, а именно с 15 июля. По вопросам изъятия граждане могут обратиться в городской департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 10 и 11 июля планировалось провести снос аварийного корпуса бывшего комплекса «Альфа-базы». Однако в назначенный срок работы не проводились, демонтаж здания был перенесен на неопределенный срок.