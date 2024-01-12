Чем известен скончавшийся в тюрьме на Украине журналист из США, который критиковал Зеленского

Журналист Гонсало Лира скончался в тюрьме на Украине

13 января 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Американского журналиста Гонсало Лира убили за правду о происходящем на Украине, заявили в США Фото: Денис Моргунов © URA.RU В украинской тюрьме скончался гражданин США и Чили, журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Украины Владимира Зеленского. URA.RU собрало информацию о жизни и работе журналиста на Украине. Критика Владимира Зеленского Гонсало Лира жил на Украине с 2016 года, а приезжать в страну начал еще в 2012 году, так как женился на украинке. Блогер вел YouTube-канал, на котором критиковал киевские власти, рассказывал о зверствах украинских националистов и опровергал фейки. Чилиец рассказал, что еще до начала российской спецоперации на Украине репрессировали журналистов, а также закрывали несогласные с киевским режимом СМИ. Он подчеркивал, что у Зеленского, с его точки зрения, нет настоящей власти, а истинным президентом страны с 2013 года якобы является заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме критики украинских властей, Лира регулярно подвергал критике правящие круги в США, а также Джо Байдена и НАТО. Журналиста преследовало СБУ. В апреле 2022 года журналист был похищен на территории Украины отрядом «Кракен» который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Основанием для ареста стала его поддержка спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лира. Недоумевая, почему США выделяет Украине миллиарды долларов, а получает арест независимого американского журналиста. Болезнь в тюрьме В соцсетях Лира рассказывал, что с ним происходило за время нахождения в СИЗО. Он сообщал, что его били, лишали сна, ломали ребра и царапали белки на глазах. До своего исчезновения Гонсало Лира предупреждал, что если он не будет выходить на связь в течение 12 часов, то его имя можно внести в опубликованный им список похищенных или убитых на Украине оппозиционных политиков, журналистов и блогеров. Перед смертью американский журналист успел написать письмо, в котором он жаловался на тяжелую пневмонию, при этом врачи, по его словам, игнорировали его проблемы со здоровьем. Пневмония у него началась в октябре, врачи признали двустороннюю пневмонию только 22 декабря. После этого он ждал процедуру по снятию отека легких. Отец Гонсало утверждал, что у правительства Украины не было никаких документов, обвиняющих его сына в совершении преступлений. Несмотря на его обращение в посольство США в Киеве, к американским СМИ, вытащить из заключения сына ему не удалось. Реакция на гибель журналиста О смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме сообщил американский журналист Такер Карлсон, получив известие от отца. Отец американского блогера обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. США также признали, Гонсало Лира умер, находясь в заключении украинской тюрьмы. В Госдепартаменте отметили, что готовы оказать все надлежащее консульское содействие семье журналиста. Заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть Гонсало Лиры является преступлением киевского режима против гражданина США. По его мнению, этим Киев показал свое презрение к свободе слова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинской тюрьме скончался гражданин США и Чили, журналист и блогер Гонсало Лира, который критиковал президента Украины Владимира Зеленского. URA.RU собрало информацию о жизни и работе журналиста на Украине. Гонсало Лира жил на Украине с 2016 года, а приезжать в страну начал еще в 2012 году, так как женился на украинке. Блогер вел YouTube-канал, на котором критиковал киевские власти, рассказывал о зверствах украинских националистов и опровергал фейки. Чилиец рассказал, что еще до начала российской спецоперации на Украине репрессировали журналистов, а также закрывали несогласные с киевским режимом СМИ. Он подчеркивал, что у Зеленского, с его точки зрения, нет настоящей власти, а истинным президентом страны с 2013 года якобы является заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме критики украинских властей, Лира регулярно подвергал критике правящие круги в США, а также Джо Байдена и НАТО. Журналиста преследовало СБУ. В апреле 2022 года журналист был похищен на территории Украины отрядом «Кракен» который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Основанием для ареста стала его поддержка спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лира. Недоумевая, почему США выделяет Украине миллиарды долларов, а получает арест независимого американского журналиста. В соцсетях Лира рассказывал, что с ним происходило за время нахождения в СИЗО. Он сообщал, что его били, лишали сна, ломали ребра и царапали белки на глазах. До своего исчезновения Гонсало Лира предупреждал, что если он не будет выходить на связь в течение 12 часов, то его имя можно внести в опубликованный им список похищенных или убитых на Украине оппозиционных политиков, журналистов и блогеров. Перед смертью американский журналист успел написать письмо, в котором он жаловался на тяжелую пневмонию, при этом врачи, по его словам, игнорировали его проблемы со здоровьем. Пневмония у него началась в октябре, врачи признали двустороннюю пневмонию только 22 декабря. После этого он ждал процедуру по снятию отека легких. Отец Гонсало утверждал, что у правительства Украины не было никаких документов, обвиняющих его сына в совершении преступлений. Несмотря на его обращение в посольство США в Киеве, к американским СМИ, вытащить из заключения сына ему не удалось. О смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме сообщил американский журналист Такер Карлсон, получив известие от отца. Отец американского блогера обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского. США также признали, Гонсало Лира умер, находясь в заключении украинской тюрьмы. В Госдепартаменте отметили, что готовы оказать все надлежащее консульское содействие семье журналиста. Заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что смерть Гонсало Лиры является преступлением киевского режима против гражданина США. По его мнению, этим Киев показал свое презрение к свободе слова.