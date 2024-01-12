Курганский эксперт раскрыл, чем можно подкармливать косуль-мигрантов

Курганские охотники заготовили с избытком кормов для питания косуль

Курганские косули обеспечены подкормкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и тех, которые мигрируют через территорию региона. Этот корм полезен для животных. Об этом рассказал URA.RU Владимир Михайлов, председатель Курганского областного союза общественных организаций охотников и рыболовов.

«Курганские охотхозяйства заготовили тысячи рулонов, каждый весом до 300 килограммов для подкормки косуль. На полях специально выращивали культуры, которые необходимы для питания этих животных. Были посеяны злаковые, рапс, бобовые культуры — превосходный корм, а не какие-то веники березовые, от которых косулям один только вред», — пояснил Михайлов.

По словам эксперта, местным косулям не просто хватает заготовленного корма, но есть его избыток. Он добавил, что подкормки достаточно и для мигрирующих косуль. Однако они мало восприимчивы к подкормке. Михайлов подчеркнул, что охотники сделали все необходимые запасы в местах обитания животных.

Михайлов отмечал, что чаще всего на дороги курганских городов выходят молодые косули, так называемые «сеголетки». Он пояснил, что это телята косуль, ставшие сиротами. Это произошло из-за того, что охотники подстреливают взрослых особей, при том, что разрешение есть только на стрельбу по этим самым сеголеткам. Основная миграция направляется из регионов рядом с рекой Волгой, также поток косуль идет из Свердловской области.