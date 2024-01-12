Армия РФ разгромила президентскую бригаду ВСУ

13 января 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ отразили атаки ВСУ на донецком направлении при поддержке авиации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие из группировки «Юг» поразили президентскую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское. Также под удар попали механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделения Южной группировки войск <…> успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки», — подчеркнул Вадим Астафьев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что поразить силы противника удалось при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, был нанесен удар по опорным пунктам противника, а также пункту управления беспилотниками. Также были уничтожены ряд военной техники и вооружения ВСУ. Всего ВС РФ отбили четыре украинские атаки на донецком направлении. Днем ранее ВСУ также попали в танковую засаду от российских солдат на купянском направлении. Тогда ВС РФ уничтожили всю вражескую технику. Также был ликвидирован опорный пункт ВСУ у Работино.

Российские военнослужащие из группировки «Юг» поразили президентскую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское. Также под удар попали механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделения Южной группировки войск <…> успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки», — подчеркнул Вадим Астафьев в разговоре с ТАСС. Он отметил, что поразить силы противника удалось при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, был нанесен удар по опорным пунктам противника, а также пункту управления беспилотниками. Также были уничтожены ряд военной техники и вооружения ВСУ. Всего ВС РФ отбили четыре украинские атаки на донецком направлении. Днем ранее ВСУ также попали в танковую засаду от российских солдат на купянском направлении. Тогда ВС РФ уничтожили всю вражескую технику. Также был ликвидирован опорный пункт ВСУ у Работино.