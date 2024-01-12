ВСУ попали в танковую засаду ВС РФ около Купянска: карта СВО на 12 января

12 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Танкисты укрылись в лесу на купянском направлении, чтобы нанести больше урона ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные попали в танковую засаду ВС РФ на купянском направлении. Была уничтожена вся техника. Также армия России ликвидировала наблюдательный пункт около Работино. Карта спецоперации России на Украине и ход военных действий на 12 января — в материале URA.RU. Купянское направление ВС РФ атаковали выявленные замаскированные позиции и скопления живой силы противника. Установки РСЗО «Град» в кратчайшие сроки смогли выйти на огневой рубеж и нанести точный удар. Как сообщили в Минобороны РФ, эффективность РСЗО «Град» была доказана уже не раз. Российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб» ВСУ польского производства. Под обстрел попали фортификационные сооружения армии Украины. Армия РФ организовала танковую засаду на колонну украинкой техники. Экипажи Т-72Б3 заранее замаскировали свои машины в лесу. Чтобы предать более натуральный вид, использовались еловые ветки и завалы деревьев. Как только украинская техника появилась, был открыт огонь. Уничтожена вся техника. Краснолиманское направление Вертолеты Ка-52 на предельно малой высоте выполнили пуски неуправляемых ракет С-8. Под ударом оказались укрепленные позиции армии Украины. В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ не смогли повредить вертолеты. Донецкое направление Армия РФ использовала беспилотники, с которых были сброшены гранаты, для поражения пехоты ВСУ. Были ликвидированы четыре украинских бойца. В операции приняли участие десантники подразделения беспилотной авиации Тульского гвардейского соединения ВДВ, а бои произошли около Соледара. Российские Су-25 атаковали опорные пункты и живую силы противника. Все цели были уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами. Группировка «Юг» уничтожила наблюдательный пункт ВСУ, который обнаружили разведчики в одном из зданий промзоны. Также было нанесено поражение живой силы противника, которая закрепилась в опорном пункте. По позициям ВСУ отработали российские артиллеристы. Запорожское направление Российские военные обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ около Работино. При помощи тепловизора было зафиксировано скопление живой силы противника. 20 украинских военных были уничтожены. Как рассказал представитель отряда «БАРС-8» с позывным «Сапа», ответный огонь на этом направлении с каждым днем открывается все реже и реже. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные попали в танковую засаду ВС РФ на купянском направлении. Была уничтожена вся техника. Также армия России ликвидировала наблюдательный пункт около Работино. Карта спецоперации России на Украине и ход военных действий на 12 января — в материале URA.RU. ВС РФ атаковали выявленные замаскированные позиции и скопления живой силы противника. Установки РСЗО «Град» в кратчайшие сроки смогли выйти на огневой рубеж и нанести точный удар. Как сообщили в Минобороны РФ, эффективность РСЗО «Град» была доказана уже не раз. Российские артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб» ВСУ польского производства. Под обстрел попали фортификационные сооружения армии Украины. Армия РФ организовала танковую засаду на колонну украинкой техники. Экипажи Т-72Б3 заранее замаскировали свои машины в лесу. Чтобы предать более натуральный вид, использовались еловые ветки и завалы деревьев. Как только украинская техника появилась, был открыт огонь. Уничтожена вся техника. Вертолеты Ка-52 на предельно малой высоте выполнили пуски неуправляемых ракет С-8. Под ударом оказались укрепленные позиции армии Украины. В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ не смогли повредить вертолеты. Армия РФ использовала беспилотники, с которых были сброшены гранаты, для поражения пехоты ВСУ. Были ликвидированы четыре украинских бойца. В операции приняли участие десантники подразделения беспилотной авиации Тульского гвардейского соединения ВДВ, а бои произошли около Соледара. Российские Су-25 атаковали опорные пункты и живую силы противника. Все цели были уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами. Группировка «Юг» уничтожила наблюдательный пункт ВСУ, который обнаружили разведчики в одном из зданий промзоны. Также было нанесено поражение живой силы противника, которая закрепилась в опорном пункте. По позициям ВСУ отработали российские артиллеристы. Российские военные обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ около Работино. При помощи тепловизора было зафиксировано скопление живой силы противника. 20 украинских военных были уничтожены. Как рассказал представитель отряда «БАРС-8» с позывным «Сапа», ответный огонь на этом направлении с каждым днем открывается все реже и реже.