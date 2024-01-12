Происшествия Пожары На стройплощадке Академического района Екатеринбурга произошел пожар. Видео 13 января 2024 в 09:57 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС уже локализовали возгорание Фото: Владислав Грозный © URA.RU В Екатеринбурге на улице Академика Бардина на стройплощадке загорелись строительные вагончики на общей площади 80 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 08:50 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Академика Бардина. По оперативной информации произошло возгорание 3-х строительных вагончиков на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В 9:37 часов огнеборцы локализовали пожар. В ликвидации возгорания задействованы три единицы спецтехники и 12 человек личного состава. В Екатеринбурге на улице Академика Бардина на стройплощадке загорелись строительные вагончики на общей площади 80 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 08:50 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Академика Бардина. По оперативной информации произошло возгорание 3-х строительных вагончиков на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В 9:37 часов огнеборцы локализовали пожар. В ликвидации возгорания задействованы три единицы спецтехники и 12 человек личного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям