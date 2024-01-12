В Екатеринбурге на улице Академика Бардина на стройплощадке загорелись строительные вагончики на общей площади 80 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 08:50 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Академика Бардина. По оперативной информации произошло возгорание 3-х строительных вагончиков на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.
В 9:37 часов огнеборцы локализовали пожар. В ликвидации возгорания задействованы три единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
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