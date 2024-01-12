12 января 2024

На стройплощадке Академического района Екатеринбурга произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, мчс, наряд реагирования, мчс россии
Сотрудники МЧС уже локализовали возгорание Фото:

В Екатеринбурге на улице Академика Бардина на стройплощадке загорелись строительные вагончики на общей площади 80 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 08:50 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Академика Бардина. По оперативной информации произошло возгорание 3-х строительных вагончиков на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

В 9:37 часов огнеборцы локализовали пожар. В ликвидации возгорания задействованы три единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Академика Бардина на стройплощадке загорелись строительные вагончики на общей площади 80 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 08:50 часов на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре в районе улицы Академика Бардина. По оперативной информации произошло возгорание 3-х строительных вагончиков на площади 80 квадратных метров», — сказано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало. В 9:37 часов огнеборцы локализовали пожар. В ликвидации возгорания задействованы три единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...