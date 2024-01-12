12 января 2024

Грузовик пробил трубопровод, оставив без отопления половину свердловского города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, вентиль, теплотрасса, ремонт теплотрассы, теплосети, теплосети, чктс, тепломагистраль, чктс
У половины жителей Качканара отключили теплоснабжение Фото:

В Качканаре (Свердловская область) в ночь на 13 января водитель грузовика с поднятым кузовом пробил трубопровод, оставив без отопления полгорода. Об этом рассказал мэр города Андрей Ярославцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийное отключение теплоснабжения части города. В ночь с 12 на 13 января „Камаз“ с поднятым кузовом на улице Тургенева разрушил вертикальный компенсатор магистральной теплотрассы диаметром 500 миллиметров. С 03:00 часов силами Горэнерго организованы восстановительные работы. Владелец транспорта установлен. Ведется расследование — будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало полгорода», — пишет Ярославцев. В настоящее время сварочные работы завершены.

В результате происшествия пострадавших нет, а в ходе освидетельствования установлено, что автомобилист трезв. «Сам водитель пояснил, что двигался на исправном автомобиле. Первоначально кузов был опущен, почему он оказался в поднятом положении во время движения? мужчина пояснить не смог», — отметили в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

Ранее коммунальная авария произошла в Первоуральске. Жители 18 домов лишились тепла и горячей воды. Прокуратура и СКР подключились к расследованию ЧП.

Фото:

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В Качканаре (Свердловская область) в ночь на 13 января водитель грузовика с поднятым кузовом пробил трубопровод, оставив без отопления полгорода. Об этом рассказал мэр города Андрей Ярославцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Аварийное отключение теплоснабжения части города. В ночь с 12 на 13 января „Камаз“ с поднятым кузовом на улице Тургенева разрушил вертикальный компенсатор магистральной теплотрассы диаметром 500 миллиметров. С 03:00 часов силами Горэнерго организованы восстановительные работы. Владелец транспорта установлен. Ведется расследование — будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало полгорода», — пишет Ярославцев. В настоящее время сварочные работы завершены. В результате происшествия пострадавших нет, а в ходе освидетельствования установлено, что автомобилист трезв. «Сам водитель пояснил, что двигался на исправном автомобиле. Первоначально кузов был опущен, почему он оказался в поднятом положении во время движения? мужчина пояснить не смог», — отметили в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ранее коммунальная авария произошла в Первоуральске. Жители 18 домов лишились тепла и горячей воды. Прокуратура и СКР подключились к расследованию ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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