Грузовик пробил трубопровод, оставив без отопления половину свердловского города. Фото

13 января 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

У половины жителей Качканара отключили теплоснабжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) в ночь на 13 января водитель грузовика с поднятым кузовом пробил трубопровод, оставив без отопления полгорода. Об этом рассказал мэр города Андрей Ярославцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Аварийное отключение теплоснабжения части города. В ночь с 12 на 13 января „Камаз“ с поднятым кузовом на улице Тургенева разрушил вертикальный компенсатор магистральной теплотрассы диаметром 500 миллиметров. С 03:00 часов силами Горэнерго организованы восстановительные работы. Владелец транспорта установлен. Ведется расследование — будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало полгорода», — пишет Ярославцев. В настоящее время сварочные работы завершены. В результате происшествия пострадавших нет, а в ходе освидетельствования установлено, что автомобилист трезв. «Сам водитель пояснил, что двигался на исправном автомобиле. Первоначально кузов был опущен, почему он оказался в поднятом положении во время движения? мужчина пояснить не смог», — отметили в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ранее коммунальная авария произошла в Первоуральске. Жители 18 домов лишились тепла и горячей воды. Прокуратура и СКР подключились к расследованию ЧП. Фото: страница Андрея Ярославцева в соцсети «ВКонтакте»

В Качканаре (Свердловская область) в ночь на 13 января водитель грузовика с поднятым кузовом пробил трубопровод, оставив без отопления полгорода. Об этом рассказал мэр города Андрей Ярославцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Аварийное отключение теплоснабжения части города. В ночь с 12 на 13 января „Камаз“ с поднятым кузовом на улице Тургенева разрушил вертикальный компенсатор магистральной теплотрассы диаметром 500 миллиметров. С 03:00 часов силами Горэнерго организованы восстановительные работы. Владелец транспорта установлен. Ведется расследование — будем привлекать к ответственности. Из-за одного человека пострадало полгорода», — пишет Ярославцев. В настоящее время сварочные работы завершены. В результате происшествия пострадавших нет, а в ходе освидетельствования установлено, что автомобилист трезв. «Сам водитель пояснил, что двигался на исправном автомобиле. Первоначально кузов был опущен, почему он оказался в поднятом положении во время движения? мужчина пояснить не смог», — отметили в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ранее коммунальная авария произошла в Первоуральске. Жители 18 домов лишились тепла и горячей воды. Прокуратура и СКР подключились к расследованию ЧП.