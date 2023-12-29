29 декабря 2023

Жители Первоуральска лишились тепла и горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача тепла запланирована 30 декабря до 18:00 часов Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) в ночь на 30 декабря произошла коммунальная авария на тепломагистрали, из-за которой жители 18-ти домов лишились тепла и горячей воды. Об этом рассказал мэр города Игорь Кабец.

«30 декабря в 02:00 часа диагностическая служба „Первоуральских тепловых сетей“ обнаружила повреждение тепломагистрали. На данный момент в 18-ти домах по улицам Комсомольская и Трубников ограничена подача тепла и горячей воды», — пишет Кабец в своем telegram-канале. На месте аварии работают две оперативные бригады из 12 человек и четыре единицы спецтехники.

По информации энергетиков, ремонт планируется завершить до 18:00 часов. «Будет сделано все возможное, чтобы закончить раньше. Как только бригады устранят повреждение, подача ресурсов полностью восстановится», — добавил глава Первоуральска.

В городе регулярно происходят коммунальные аварии. В последний раз из-за ЧП на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Прокуратура возбуждала уголовное дело по статье о халатности. По словам Кабца, в Первоуральске уже разработан план, по которому будет решена острая проблема с водой — для этого в Нижнесергинский водопровод в 2024 году поступят 50 миллионов рублей.

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В Первоуральске (Свердловская область) в ночь на 30 декабря произошла коммунальная авария на тепломагистрали, из-за которой жители 18-ти домов лишились тепла и горячей воды. Об этом рассказал мэр города Игорь Кабец. «30 декабря в 02:00 часа диагностическая служба „Первоуральских тепловых сетей“ обнаружила повреждение тепломагистрали. На данный момент в 18-ти домах по улицам Комсомольская и Трубников ограничена подача тепла и горячей воды», — пишет Кабец в своем telegram-канале. На месте аварии работают две оперативные бригады из 12 человек и четыре единицы спецтехники. По информации энергетиков, ремонт планируется завершить до 18:00 часов. «Будет сделано все возможное, чтобы закончить раньше. Как только бригады устранят повреждение, подача ресурсов полностью восстановится», — добавил глава Первоуральска. В городе регулярно происходят коммунальные аварии. В последний раз из-за ЧП на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Прокуратура возбуждала уголовное дело по статье о халатности. По словам Кабца, в Первоуральске уже разработан план, по которому будет решена острая проблема с водой — для этого в Нижнесергинский водопровод в 2024 году поступят 50 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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