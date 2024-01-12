На тюменской трассе в ДТП с бетономешалкой пострадали четыре человека

13 января 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Водитель бетономешалки не уступил дорогу легковушке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области на шестом километре Велижанского тракта столкнулась бетономешалка и автомобиль ВАЗ 2107. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в ДТП травмы получили три пассажира и водитель легковушки. «ВАЗ 2107 и бетономешалка столкнулись вчера вечером на 6-м километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени. В ДТП ранены четыре человека из ВАЗ-2107: девушка 19-ти лет, молодой человек 26 лет, 15-летний подросток, а также водитель авто», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной ДТП предварительно стало нарушение правил ПДД большегрузом. Водитель бетономешалки на перекрестке при повороте на лево не уступил дорогу легковому авто.

В Тюменской области на шестом километре Велижанского тракта столкнулась бетономешалка и автомобиль ВАЗ 2107. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в ДТП травмы получили три пассажира и водитель легковушки. «ВАЗ 2107 и бетономешалка столкнулись вчера вечером на 6-м километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени. В ДТП ранены четыре человека из ВАЗ-2107: девушка 19-ти лет, молодой человек 26 лет, 15-летний подросток, а также водитель авто», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной ДТП предварительно стало нарушение правил ПДД большегрузом. Водитель бетономешалки на перекрестке при повороте на лево не уступил дорогу легковому авто.