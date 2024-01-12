12 января 2024

На тюменской трассе в ДТП с бетономешалкой пострадали четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт школы искусств № 1. Курган, бетономешалка
Водитель бетономешалки не уступил дорогу легковушке Фото:

В Тюменской области на шестом километре Велижанского тракта столкнулась бетономешалка и автомобиль ВАЗ 2107. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в ДТП травмы получили три пассажира и водитель легковушки.

«ВАЗ 2107 и бетономешалка столкнулись вчера вечером на 6-м километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени. В ДТП ранены четыре человека из ВАЗ-2107: девушка 19-ти лет, молодой человек 26 лет, 15-летний подросток, а также водитель авто», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Причиной ДТП предварительно стало нарушение правил ПДД большегрузом. Водитель бетономешалки на перекрестке при повороте на лево не уступил дорогу легковому авто.

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В Тюменской области на шестом километре Велижанского тракта столкнулась бетономешалка и автомобиль ВАЗ 2107. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в ДТП травмы получили три пассажира и водитель легковушки. «ВАЗ 2107 и бетономешалка столкнулись вчера вечером на 6-м километре Велижанского тракта в окрестностях Тюмени. В ДТП ранены четыре человека из ВАЗ-2107: девушка 19-ти лет, молодой человек 26 лет, 15-летний подросток, а также водитель авто», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причиной ДТП предварительно стало нарушение правил ПДД большегрузом. Водитель бетономешалки на перекрестке при повороте на лево не уступил дорогу легковому авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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