Косуль кормят зерном
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В одном из охотхозяйств Белозерского округа Курганской области косуль-мигрантов кормят зерном. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников.
«Животные кормятся днем и ночью. Не успеваем возить корм», — рассказал сотрудник.
В Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и мигрирующих через территорию региона. На полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые.
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