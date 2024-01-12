12 января 2024

В курганском охотхозяйстве показали, как спасают косуль-мигрантов от голода. Видео

Курганских косуль-мигрантов кормят зерном в охотхозяйстве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Косуль кормят зерном Фото:
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Голодные косули атаковали курганские города

В одном из охотхозяйств Белозерского округа Курганской области косуль-мигрантов кормят зерном. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников.

«Животные кормятся днем и ночью. Не успеваем возить корм», — рассказал сотрудник.

В Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и мигрирующих через территорию региона. На полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые.

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В одном из охотхозяйств Белозерского округа Курганской области косуль-мигрантов кормят зерном. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников. «Животные кормятся днем и ночью. Не успеваем возить корм», — рассказал сотрудник. В Курганской области охотхозяйства заготовили достаточное количество кормов для косуль, в том числе и мигрирующих через территорию региона. На полях специально выращивали культуры, необходимые для питания этих животных, — рапс, злаковые и бобовые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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