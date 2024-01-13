Маркетплейс Wildberries пообещал компенсировать покупателям и продавцам потери товаров из-за крупного пожара склада в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в компании.
«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — уточнили представители маркетплейса. Руководство Wildberries содействует в разрешении экстренной ситуации.
В поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад. Площадь возгорания составляет 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. На месте работают более сотни спасателей, сотрудников эвакуируют с помещения. Как сообщает telegram-канал Baza, незадолго до инцидента на складе произошел конфликт между мигрантами. Они устроили драку на ножах.
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