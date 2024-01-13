Wildberries пошла навстречу покупателям и продавцам в связи с пожаром на складе. Видео

Wildberries компенсирует потери покупателям за сгоревшие товары на складе
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Покупателям и продавцам сгоревших товаров Wildberries компенсируют затраты, уточнили в компании Фото:

Маркетплейс Wildberries пообещал компенсировать покупателям и продавцам потери товаров из-за крупного пожара склада в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в компании.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — уточнили представители маркетплейса. Руководство Wildberries содействует в разрешении экстренной ситуации.

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад. Площадь возгорания составляет 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. На месте работают более сотни спасателей, сотрудников эвакуируют с помещения. Как сообщает telegram-канал Baza, незадолго до инцидента на складе произошел конфликт между мигрантами. Они устроили драку на ножах.

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Маркетплейс Wildberries пообещал компенсировать покупателям и продавцам потери товаров из-за крупного пожара склада в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в компании. «Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — уточнили представители маркетплейса. Руководство Wildberries содействует в разрешении экстренной ситуации. В поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад. Площадь возгорания составляет 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен особый уровень опасности. На месте работают более сотни спасателей, сотрудников эвакуируют с помещения. Как сообщает telegram-канал Baza, незадолго до инцидента на складе произошел конфликт между мигрантами. Они устроили драку на ножах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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