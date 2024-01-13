ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинскому ВПК, производящему снаряды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, миг-31, самолет, воздушный парад, миг 31, миг31
В Минобороны РФ сообщили, что цель атаки была достигнута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сообщило ведомство. Свое заявление Минобороны опубликовало в telegram-канале.

По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны отметили, что цель атаки была достигнута.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ 8 января совершили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, передает «Национальная служба новостей». Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «Кинжалы» смогли прорвать насквозь западное ПВО Украины, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сообщило ведомство. Свое заявление Минобороны опубликовало в telegram-канале. По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны отметили, что цель атаки была достигнута. Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ 8 января совершили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, передает «Национальная служба новостей». Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «Кинжалы» смогли прорвать насквозь западное ПВО Украины, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...