Армия и оружие ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинскому ВПК, производящему снаряды 13 января 2024 в 15:11 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что цель атаки была достигнута Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сообщило ведомство. Свое заявление Минобороны опубликовало в telegram-канале. По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны отметили, что цель атаки была достигнута. Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ 8 января совершили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, передает «Национальная служба новостей». Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «Кинжалы» смогли прорвать насквозь западное ПВО Украины, передает RT. Российские силы совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сообщило ведомство. Свое заявление Минобороны опубликовало в telegram-канале. По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны отметили, что цель атаки была достигнута. Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ 8 января совершили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, передает «Национальная служба новостей». Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «Кинжалы» смогли прорвать насквозь западное ПВО Украины, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям