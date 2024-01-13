ВС РФ ударили «Кинжалами» по украинскому ВПК, производящему снаряды

Российские силы совершили удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — сообщило ведомство. Свое заявление Минобороны опубликовало в telegram-канале.
По данным ведомства, на украинских ВПК производили различные снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны отметили, что цель атаки была достигнута.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ 8 января совершили групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, передает «Национальная служба новостей». Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что «Кинжалы» смогли прорвать насквозь западное ПВО Украины, передает RT.
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