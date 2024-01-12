В челябинском городе полицейские задержали пьяного водителя автобуса. Видео

13 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Водителя задержали во время рейда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Бакале (Челябинская область) во время рейда был задержан пьяный водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «При проведении рейдовых мероприятий в городе Бакале был остановлен автобус. В ходе проверки документов у водителя, мужчины 1974 года рождения, были выявлены признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал без пассажиров. Процедура освидетельствования показала содержание этанола 0,304 мг/л при допустимой норме 0,16мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовного наказуемого деяния»). В отношении владельца автобуса решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 12.32 («Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения») и 12.31.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа») КОАП РФ.

В Бакале (Челябинская область) во время рейда был задержан пьяный водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «При проведении рейдовых мероприятий в городе Бакале был остановлен автобус. В ходе проверки документов у водителя, мужчины 1974 года рождения, были выявлены признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал без пассажиров. Процедура освидетельствования показала содержание этанола 0,304 мг/л при допустимой норме 0,16мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовного наказуемого деяния»). В отношении владельца автобуса решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 12.32 («Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения») и 12.31.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа») КОАП РФ.