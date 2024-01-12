12 января 2024

В челябинском городе полицейские задержали пьяного водителя автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, патруль дпс, полиция, дпс, рейд полиции
Водителя задержали во время рейда Фото:

В Бакале (Челябинская область) во время рейда был задержан пьяный водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«При проведении рейдовых мероприятий в городе Бакале был остановлен автобус. В ходе проверки документов у водителя, мужчины 1974 года рождения, были выявлены признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал без пассажиров.

Процедура освидетельствования показала содержание этанола 0,304 мг/л при допустимой норме 0,16мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовного наказуемого деяния»). В отношении владельца автобуса решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 12.32 («Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения») и 12.31.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа») КОАП РФ.

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В Бакале (Челябинская область) во время рейда был задержан пьяный водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «При проведении рейдовых мероприятий в городе Бакале был остановлен автобус. В ходе проверки документов у водителя, мужчины 1974 года рождения, были выявлены признаки опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал без пассажиров. Процедура освидетельствования показала содержание этанола 0,304 мг/л при допустимой норме 0,16мг/л. В отношении мужчины составлен административный протокол по части первой статьи 12.8 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовного наказуемого деяния»). В отношении владельца автобуса решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям 12.32 («Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения») и 12.31.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа») КОАП РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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