12 января 2024

В ХМАО сотрудники ритуального бюро протащили труп по жилому двору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроб из кельи Николая Романова перед отправкой в Казань. Среднеуральск, ритуальные услуги, гроб, похоронщики, гроб отца сергия, гроб николая романова, перевозка гроба, груз200
После тело было загружено на носилки в автомобиль Фото:

В Сургуте (ХМАО) из здания ЖК «Возрождения» вечером 12 января сотрудники ритуальной службы вынесли труп в мешке. Очевидцы в соцсети разместили видео, на котором двое мужчин тащат тело по тротуару жилого двора.

«Жители ЖК „Возрождение“ в Сургуте возмущены тем, как сотрудники похоронного агентства волокли труп в мешке через весь двор в полшестого вечера. Такое отношение к телу покойного назвали аморальным», — передает информацию от очевидцев telegram-канал «OMEDIA! Сургут».

В комментариях пользователи предположили, что таким образом сотрудники похоронной службы переносили тело умершего человека из квартиры в автомобиль для дальнейшей транспортировки в бюро. Но все подписчики единогласно сошлись во мнении, что такое отношение недопустимо. К тому же все происходило в конце рабочего дня, на улице находилось люди и, возможно, дети, ставшие свидетелями произошедшего.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Сургута с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) из здания ЖК «Возрождения» вечером 12 января сотрудники ритуальной службы вынесли труп в мешке. Очевидцы в соцсети разместили видео, на котором двое мужчин тащат тело по тротуару жилого двора. «Жители ЖК „Возрождение“ в Сургуте возмущены тем, как сотрудники похоронного агентства волокли труп в мешке через весь двор в полшестого вечера. Такое отношение к телу покойного назвали аморальным», — передает информацию от очевидцев telegram-канал «OMEDIA! Сургут». В комментариях пользователи предположили, что таким образом сотрудники похоронной службы переносили тело умершего человека из квартиры в автомобиль для дальнейшей транспортировки в бюро. Но все подписчики единогласно сошлись во мнении, что такое отношение недопустимо. К тому же все происходило в конце рабочего дня, на улице находилось люди и, возможно, дети, ставшие свидетелями произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Сургута с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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