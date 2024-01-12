В Сургуте (ХМАО) из здания ЖК «Возрождения» вечером 12 января сотрудники ритуальной службы вынесли труп в мешке. Очевидцы в соцсети разместили видео, на котором двое мужчин тащат тело по тротуару жилого двора.
«Жители ЖК „Возрождение“ в Сургуте возмущены тем, как сотрудники похоронного агентства волокли труп в мешке через весь двор в полшестого вечера. Такое отношение к телу покойного назвали аморальным», — передает информацию от очевидцев telegram-канал «OMEDIA! Сургут».
В комментариях пользователи предположили, что таким образом сотрудники похоронной службы переносили тело умершего человека из квартиры в автомобиль для дальнейшей транспортировки в бюро. Но все подписчики единогласно сошлись во мнении, что такое отношение недопустимо. К тому же все происходило в конце рабочего дня, на улице находилось люди и, возможно, дети, ставшие свидетелями произошедшего.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Сургута с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
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