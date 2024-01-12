В ХМАО сотрудники ритуального бюро протащили труп по жилому двору. Видео

13 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

После тело было загружено на носилки в автомобиль Фото: URA.RU © URA.RU В Сургуте (ХМАО) из здания ЖК «Возрождения» вечером 12 января сотрудники ритуальной службы вынесли труп в мешке. Очевидцы в соцсети разместили видео, на котором двое мужчин тащат тело по тротуару жилого двора. «Жители ЖК „Возрождение“ в Сургуте возмущены тем, как сотрудники похоронного агентства волокли труп в мешке через весь двор в полшестого вечера. Такое отношение к телу покойного назвали аморальным», — передает информацию от очевидцев telegram-канал «OMEDIA! Сургут». В комментариях пользователи предположили, что таким образом сотрудники похоронной службы переносили тело умершего человека из квартиры в автомобиль для дальнейшей транспортировки в бюро. Но все подписчики единогласно сошлись во мнении, что такое отношение недопустимо. К тому же все происходило в конце рабочего дня, на улице находилось люди и, возможно, дети, ставшие свидетелями произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Сургута с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

В Сургуте (ХМАО) из здания ЖК «Возрождения» вечером 12 января сотрудники ритуальной службы вынесли труп в мешке. Очевидцы в соцсети разместили видео, на котором двое мужчин тащат тело по тротуару жилого двора. «Жители ЖК „Возрождение“ в Сургуте возмущены тем, как сотрудники похоронного агентства волокли труп в мешке через весь двор в полшестого вечера. Такое отношение к телу покойного назвали аморальным», — передает информацию от очевидцев telegram-канал «OMEDIA! Сургут». В комментариях пользователи предположили, что таким образом сотрудники похоронной службы переносили тело умершего человека из квартиры в автомобиль для дальнейшей транспортировки в бюро. Но все подписчики единогласно сошлись во мнении, что такое отношение недопустимо. К тому же все происходило в конце рабочего дня, на улице находилось люди и, возможно, дети, ставшие свидетелями произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Сургута с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.