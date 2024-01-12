Курганец погиб в ДТП с грузовиком. Фото

13 января 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Водитель столкнулся с грузовиком при обгоне (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе «Иртыш» в Курганской области 22-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2001 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве призывают водителей избегать опасных маневров, а также быть внимательными и осторожными. Водитель легкового автомобиля погиб при обгоне Группа «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-112000504_3711

На трассе «Иртыш» в Курганской области 22-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2001 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве призывают водителей избегать опасных маневров, а также быть внимательными и осторожными.