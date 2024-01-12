12 января 2024

Курганец погиб в ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Водитель столкнулся с грузовиком при обгоне (архивное фото) Фото:

На трассе «Иртыш» в Курганской области 22-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель 2001 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве призывают водителей избегать опасных маневров, а также быть внимательными и осторожными.

Водитель легкового автомобиля погиб при обгоне
Водитель легкового автомобиля погиб при обгоне

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На трассе «Иртыш» в Курганской области 22-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель 2001 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве призывают водителей избегать опасных маневров, а также быть внимательными и осторожными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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