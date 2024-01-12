На трассе «Иртыш» в Курганской области 22-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель 2001 года рождения при обгоне выехал на полосу встречного движения. Он не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве призывают водителей избегать опасных маневров, а также быть внимательными и осторожными.
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