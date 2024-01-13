На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с автобусом

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Силовики и спасатели работают на месте происшествия Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«На 232 км автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Обстоятельства аварии устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП. Автоинспекторы помогают участникам движения объезжать место происшествия.

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На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 232 км автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП. Автоинспекторы помогают участникам движения объезжать место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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