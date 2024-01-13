На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с автобусом

13 января 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Силовики и спасатели работают на месте происшествия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 232 км автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП. Автоинспекторы помогают участникам движения объезжать место происшествия.

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовика. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «На 232 км автодороги Пермь-Екатеринбург «Нижнесергинского района произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа местного ОВД, МЧС и СМП. Автоинспекторы помогают участникам движения объезжать место происшествия.