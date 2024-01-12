12 января 2024

В ЯНАО назвали самые высокооплачиваемые вакансии Арктики

В ЯНАО технолог и замначальник по техобучению стали самыми прибыльными в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале технолог общепита может зарабатывать до 430 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО технолог общепита и замначальник отдела по техобучению стали самыми прибыльными вакансиями на Крайнем Севере. Рейтинг топ-5 привлекательных профессий представил Проектный офис развития Арктики.

«На первом месте ведущий технолог — филиал „Ямальское управление по организации общественного питания“ „Газпром питание“. Две вакансии открыты в Новом Уренгое. Зарплата от 300 000 до 430 000 рублей. На втором месте заместитель начальника отдела по техническому обучению „ЯМАЛ СПГ“. Открыта одна вакансия с вахтой в Сабетте. Зарплата от 163 957 до 281 511 рублей», — указано в объявлении.

В топ также вошли вакансии Красноярского края. Главный инженер Центр развития зимних видов спорта может зарабатывать там от 110 000 до 140 000 рублей, а механик по выпуску СДО в «Шахтостроительное управление» до 230 000 рублей. На последнем месте стоит инженер по технической эксплуатации электрических сетей первой категории «Чукотэнерго» в Чукотском АО. Зарплата от 132 859 рублей.

Ранее вакансия технолога питания вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Специалистам предлагали зарплату 300—430 тысяч рублей.

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В ЯНАО технолог общепита и замначальник отдела по техобучению стали самыми прибыльными вакансиями на Крайнем Севере. Рейтинг топ-5 привлекательных профессий представил Проектный офис развития Арктики. «На первом месте ведущий технолог — филиал „Ямальское управление по организации общественного питания“ „Газпром питание“. Две вакансии открыты в Новом Уренгое. Зарплата от 300 000 до 430 000 рублей. На втором месте заместитель начальника отдела по техническому обучению „ЯМАЛ СПГ“. Открыта одна вакансия с вахтой в Сабетте. Зарплата от 163 957 до 281 511 рублей», — указано в объявлении. В топ также вошли вакансии Красноярского края. Главный инженер Центр развития зимних видов спорта может зарабатывать там от 110 000 до 140 000 рублей, а механик по выпуску СДО в «Шахтостроительное управление» до 230 000 рублей. На последнем месте стоит инженер по технической эксплуатации электрических сетей первой категории «Чукотэнерго» в Чукотском АО. Зарплата от 132 859 рублей. Ранее вакансия технолога питания вошли в топ самых привлекательных в Арктической зоне. Специалистам предлагали зарплату 300—430 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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