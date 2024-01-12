12 января 2024

В ХМАО дети кидали петарды в Вечный огонь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, день победы, день памяти и скорби, вечный огонь
Двое югорских детей кидали петарды и снег в памятник Фото:

В ХМАО двое детей бросали петарды и снег в Вечный огонь. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Здравствуйте! Сегодня дети от 9 до 13 лет кидали петарды в огонь, а так же возле памятника. После этого они начали бросать снег и лезть руками туда, откуда идет огонь. Когда уходили, старший пнул звезду ногами. Очень странное поведение и не уважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — слова очевидца передает telegram-канал «Это Юганск, детка!».

Ранее ситуация с осквернением памятника произошла в Тюмени. Тогда житель города оголил ягодицы у Вечного огня. Подобное поведение вызвало бурю негодования у людей, поэтому они выставили кадры с произошедшим в соцсетях. На них отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту этого аморального действия.

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В ХМАО двое детей бросали петарды и снег в Вечный огонь. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Здравствуйте! Сегодня дети от 9 до 13 лет кидали петарды в огонь, а так же возле памятника. После этого они начали бросать снег и лезть руками туда, откуда идет огонь. Когда уходили, старший пнул звезду ногами. Очень странное поведение и не уважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — слова очевидца передает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Ранее ситуация с осквернением памятника произошла в Тюмени. Тогда житель города оголил ягодицы у Вечного огня. Подобное поведение вызвало бурю негодования у людей, поэтому они выставили кадры с произошедшим в соцсетях. На них отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту этого аморального действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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