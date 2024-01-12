В ХМАО дети кидали петарды в Вечный огонь. Видео

13 января 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Двое югорских детей кидали петарды и снег в памятник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО двое детей бросали петарды и снег в Вечный огонь. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Здравствуйте! Сегодня дети от 9 до 13 лет кидали петарды в огонь, а так же возле памятника. После этого они начали бросать снег и лезть руками туда, откуда идет огонь. Когда уходили, старший пнул звезду ногами. Очень странное поведение и не уважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — слова очевидца передает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Ранее ситуация с осквернением памятника произошла в Тюмени. Тогда житель города оголил ягодицы у Вечного огня. Подобное поведение вызвало бурю негодования у людей, поэтому они выставили кадры с произошедшим в соцсетях. На них отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту этого аморального действия.

В ХМАО двое детей бросали петарды и снег в Вечный огонь. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Здравствуйте! Сегодня дети от 9 до 13 лет кидали петарды в огонь, а так же возле памятника. После этого они начали бросать снег и лезть руками туда, откуда идет огонь. Когда уходили, старший пнул звезду ногами. Очень странное поведение и не уважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — слова очевидца передает telegram-канал «Это Юганск, детка!». Ранее ситуация с осквернением памятника произошла в Тюмени. Тогда житель города оголил ягодицы у Вечного огня. Подобное поведение вызвало бурю негодования у людей, поэтому они выставили кадры с произошедшим в соцсетях. На них отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту этого аморального действия.