В ХМАО двое детей бросали петарды и снег в Вечный огонь. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
«Здравствуйте! Сегодня дети от 9 до 13 лет кидали петарды в огонь, а так же возле памятника. После этого они начали бросать снег и лезть руками туда, откуда идет огонь. Когда уходили, старший пнул звезду ногами. Очень странное поведение и не уважение к памяти и людям, которые будут чинить, если что-то сломается», — слова очевидца передает telegram-канал «Это Юганск, детка!».
Ранее ситуация с осквернением памятника произошла в Тюмени. Тогда житель города оголил ягодицы у Вечного огня. Подобное поведение вызвало бурю негодования у людей, поэтому они выставили кадры с произошедшим в соцсетях. На них отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту этого аморального действия.
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