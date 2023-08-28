Мужчина осквернил тюменский мемориал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени оголил ягодицы у Вечного огня, за что сейчас его разыскивает полиция. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В ходе мониторинга в интернете была выявлена публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени. Сообщений в полицию по инциденту не поступало. Сотрудники проводят проверку, будет установлена личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

На кадрах, которые попали в Сеть, неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. Подобное поведение вызвало бурю негодования у жителей города, которыми они поделились в комментариях в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего святого у людей», — отметила Мария Тюменская. «Найти и наказать!» — потребовала Ксения Ксения. «Таких нарушителей надо отправлять на СВО. Им скучно, грустно, нечем заняться», — считает Елена Кондрашина.