28 августа 2023

Житель Тюмени оголил ягодицы у Вечного огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , гвоздики, вечный огонь, солдат, контрактники
Мужчина осквернил тюменский мемориал Фото:

Житель Тюмени оголил ягодицы у Вечного огня, за что сейчас его разыскивает полиция. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В ходе мониторинга в интернете была выявлена публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени. Сообщений в полицию по инциденту не поступало. Сотрудники проводят проверку, будет установлена личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

На кадрах, которые попали в Сеть, неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. Подобное поведение вызвало бурю негодования у жителей города, которыми они поделились в комментариях в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего святого у людей», — отметила Мария Тюменская. «Найти и наказать!» — потребовала Ксения Ксения. «Таких нарушителей надо отправлять на СВО. Им скучно, грустно, нечем заняться», — считает Елена Кондрашина.

Поведение тюменца возмутило горожан
Поведение тюменца возмутило горожан
Фото:

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Житель Тюмени оголил ягодицы у Вечного огня, за что сейчас его разыскивает полиция. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В ходе мониторинга в интернете была выявлена публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени. Сообщений в полицию по инциденту не поступало. Сотрудники проводят проверку, будет установлена личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. На кадрах, которые попали в Сеть, неизвестный мужчина оголил нижнюю часть тела и присел на монумент Вечного огня вблизи набережной. Подобное поведение вызвало бурю негодования у жителей города, которыми они поделились в комментариях в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». «Ничего святого у людей», — отметила Мария Тюменская. «Найти и наказать!» — потребовала Ксения Ксения. «Таких нарушителей надо отправлять на СВО. Им скучно, грустно, нечем заняться», — считает Елена Кондрашина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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