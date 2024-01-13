13 января 2024
12 января 2024

Шестилетний мальчик утонул в термальном центре в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Трагедия произошла в центре Челябинска в термальном комплексе Фото:

Вечером в субботу 13 января мальчик шести лет захлебнулся во время купания в термальном комплексе в центре Челябинска. Об этом редакции URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В термальном курорте „Лето“ в комплексе „Мегаполис“ погиб ребенок шести лет. Трагедия произошла в районе 20:00 по местному времени», — сообщил источник. В данный момент в обстоятельствах смерти ребенка разбираются правоохранительные органы.

По предварительным данным, мальчик захлебнулся в тот момент когда взрослых не было рядом. По сообщению источника из правоохранительных органов, в момент трагедии в термальном комплексе не было медперсонала, что стало фатальным фактором в оказании помощи ребенку, так как пришлось ждать медиков.

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Вечером в субботу 13 января мальчик шести лет захлебнулся во время купания в термальном комплексе в центре Челябинска. Об этом редакции URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В термальном курорте „Лето“ в комплексе „Мегаполис“ погиб ребенок шести лет. Трагедия произошла в районе 20:00 по местному времени», — сообщил источник. В данный момент в обстоятельствах смерти ребенка разбираются правоохранительные органы. По предварительным данным, мальчик захлебнулся в тот момент когда взрослых не было рядом. По сообщению источника из правоохранительных органов, в момент трагедии в термальном комплексе не было медперсонала, что стало фатальным фактором в оказании помощи ребенку, так как пришлось ждать медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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