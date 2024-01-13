Шестилетний мальчик утонул в термальном центре в Челябинске

Вечером в субботу 13 января мальчик шести лет захлебнулся во время купания в термальном комплексе в центре Челябинска. Об этом редакции URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В термальном курорте „Лето“ в комплексе „Мегаполис“ погиб ребенок шести лет. Трагедия произошла в районе 20:00 по местному времени», — сообщил источник. В данный момент в обстоятельствах смерти ребенка разбираются правоохранительные органы.
По предварительным данным, мальчик захлебнулся в тот момент когда взрослых не было рядом. По сообщению источника из правоохранительных органов, в момент трагедии в термальном комплексе не было медперсонала, что стало фатальным фактором в оказании помощи ребенку, так как пришлось ждать медиков.
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